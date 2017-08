Afrique: 8èmes Jeux de la Francophonie - La RDC termine avec 3 médailles

Paris gagné pour la Côte d'Ivoire après l'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet 2017. La France est sacrée première nation de ces jeux avec un total de 49 médailles dont 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze. La RDC termine 22ème avec 3 trois médailles dont une en or et deux en bronze.

Démarrés le 21 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 8èmes Jeux de la Francophonie se sont clôturés en beauté le dimanche 30 juillet dernier. La RDC présente un bilan faible avec trois médailles seulement, dont une en or et deux en bronze. Au classement final, la RDC occupe la 22ème place sur les 47 pays participants.

Il faut néanmoins saluer les efforts des athlètes qui se sont déployés pour marquer la présence de la RDC à Abidjan. C'est le cas du marathonien Dieumerci Makorobondo Salukombo, qui a gagné la médaille d'or dans une course de 42 km 500 en 2 : 27': 54". C'était une joie immense non seulement pour la fédération d'athlétisme dirigée par Bienvenu Matenda, mais plutôt pour toute la nation congolaise.

Les deux médailles de bronze ont été raflées en Lutte par Anyan Mabunga Menga et en Judo par Carole Imongo.

En football, la RDC a loupé l'occasion de ramener la médaille de bronze. Elle a été battue en petite finale par le Mali sur le score de 1-2. En demi-finale, les Léopards ont été battus par leurs homologues égyptiens sur la note d'un but à zéro. Le Maroc a battu la Côte d'Ivoire en finale à l'issue d'une séance fatidique des tirs au but.

Belle moisson pour le royaume chérifien aux 8èmes Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Le Maroc a terminé avec 42 médailles dont 13 en or, 14 en argent et 15 en bronze. Il se hisse tout juste derrière la France au tableau général des médailles.

La France leader

La France est donc la première nation de ces jeux avec un total de 49 breloques dont 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze. Elle devance le Canada (3è) avec 13 médailles en or, 8 en argent et 15 en bronze pour un total de 33. Le Sénégal échoue au podium mais se classe 2è pays africain avec ses 27 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 8 en bronze.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, est 3è africain et 6è mondial avec 19 médailles dont 6 en or. Notamment le doublé 4×100 en hommes et en dames.

Le Cameroun suit derrière avec 21 médailles et 5 en or et le Congo complète le Top 5 africain avec 5 breloques et toutes les 5 en or.

Il faut noter que 3 658 jeunes répartis au sein de 53 délégations ont fait le déplacement des bords de la lagune Ebrié. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent dans 21 disciplines dont 9 sportives, dix culturelles et deux ayant trait à des activités de développement.

Au total, 350 médailles, dont 108 en or, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi les VIIIèmes Jeux de la Francophonie.

Les 9èmes Jeux de la Francophonie doivent se tenir dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick en 2021.