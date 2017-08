Congo-Kinshasa: Lutte contre la fraude aux frontières - Les leçons de la mission du Kongo Central

Les officiels congolais détenteurs des passeports diplomatiques et service peuvent désormais entrer… Plus »

Nkunzi a constitué la dernière étape de cette tournée. Sur place, la délégation gouvernementale y a rencontré les acteurs de la FEC qui leur ont fait part des difficultés de travail. Le taux de change, le manque de production locale en RDC et le manque d'exportation sont autant de questions pour lesquelles le gouvernement devra apporter une réponse, si pas un programme à court et moyen terme.

Le poste frontalier de LUFU a été l'une des étapes de ce périple. Dans ce poste frontalier, l'ambiance a été plus électrique que partout ailleurs. Aux vues de la délégation, des centaines de personnes scandaient les noms et pointaient du doigt accusateur en direction de ceux qui, selon elles, sont responsables des tracasseries tant décriées. Trafics basés sur les taux de change, manque de guichet de banque dans les espaces de marchés frontaliers, importations à dos d'hommes et traversant la rivière, manque d'infrastructures appropriées, bref il y a un système de contrebande à grande échelle qui s'est implanté à Lufu. Outre les quatre services légaux commis aux frontières, des agents des FARDC et d'autres services de sécurité ont été mis en cause.

La mission gouvernementale dépêché dans le Kongo central, la troisième du genre après celle effectuée dans le Haut-Katanga, le Nord-Kivu et l'Ituri, constituée de plusieurs membres de l'exécutif central, des responsables des régies financières et de la FEC (Fédération des entreprises du Congo), a pu se rendre compte de graves dysfonctionnements qui minent les services commis aux frontières. Sous la conduite de Néhémie Mwilanya, directeur de cabinet du chef de l'Etat, la mission a arrêté un train de mesures pour un meilleur encadrement des recettes.

