Cameroun: Emotion et tension pour les obsèques de Monseigneur Bala

Mais ces obsèques se dérouleront aussi dans un climat de tension. Le 4 juillet dernier, le procureur général près la Cour d'appel du Centre avait affirmé que la noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque. Une thèse vivement rejetée par les évêques qui ont annoncé vouloir porter plainte contre X pour assassinat.

Une cérémonie d'inhumation qui devrait être remplie d'émotion pour les fidèles et les membres du clergé camerounais. Parmi ces derniers, Monseigneur Sosthène Bayemi, évêque d'Obala le diocèse voisin de celui de Bafia, a tenu à prendre les devants. Dans une lettre publique d'adieu, il rend un hommage appuyé à son voisin et ami.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.