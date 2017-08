Cameroun: Manidem - Anicet Ekanè suspendu

On reproche à l'ancien président de ce parti, une tentative de détournement du financement public.

Anicet Ekanè, ancien président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem) et cadre du parti de la clef a été provisoirement suspendu de ses fonctions. La décision prise à l'issue d'une session ordinaire du Comité national de coordination (Cnc), tenue le 29 juillet dernier, exclut également trois cadres de ce parti. Ainsi, « Anicet Ekanè, Bédimo Kouo, Jean Baptiste Ketchateng, Charles Ngah Nforgang sont suspendus de prise de parole en public au nom du Manidem », précisait hier mardi, 1er août 2017, le président Dieudonné Yebga.

La conférence de presse initiée par le président du Manidem pour annoncer cette décision prise à Mbankomo, a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. L'hôtel où devait se tenir la rencontre avec les journalistes, a été envahie par des gendarmes : « La conférence est interdite à cause d'une opposition du camarade Ekanè qui a dit au sous-préfet que si cette réunion se tenait, il allait tuer des gens. Pour qu'il n'y ait pas mort d'hommes, le sous-préfet m'a notifié de cette interdiction », explique Dieudonné Yebga.

Le Cnc reproche à Anicet Ekanè, une tentative de détournement d'un virement du financement public au profit du Manidem, en introduisant un autre compte bancaire au Minatd, la tenue d'une réunion clandestine dans le but de déstabiliser le parti etc. Et aux autres, « les prises de parole en public par les intéressés ont causé d'énormes préjudices qualitatifs et financiers au parti ». Fort de cela, le Cnc a décidé d'appliquer l'article 4 du règlement intérieur, apprend-on. Le camarade Anicet Ekanè est révoqué de ses fonctions de secrétaire à la formation, il est exclu du secrétariat, du bureau politique et du Cnc.

Le communiqué final exclut aussi Jean Baptiste Ketchateng, Bédimo Kouo et Charles Nforgang du bureau politique et du Cnc. Ce trio est interdit de toutes les activités du parti jusqu'au 31 janvier 2018. Une décision qui ne semble pas affecter les mis en causes. « C'est une suspension sans objet.

Dans le parti, explique Charles Nforgang, il n'y a pas d'article 8.2 qui donne la latitude au président d'exclure un militant du parti ou de suspendre des gens ». Idem pour Anicet Ekanè d'après qui, « c'est de l'agitation futile et puérile. Le Manidem reçoit 1,2 million de F.cfa par an du Minatd et c'est lui (Dieudonné Yebga) qui gère cet argent. Je n'ai pas de signature. Comment aurais-je donc pu détourner ? », S'interroge-t-il.