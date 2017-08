Cameroun: Affaire Vamoulké - Audience renvoyée au 16 août 2017

Après une année pleine de détention provisoire, l'ancien directeur général de la Cameroon radio and television (Crtv) Amadou Vamoulké, a enfin vu son affaire enrôlée.

Le 31 juillet dernier, il a comparu pour la première fois devant le Tribunal criminel spécial (TCS). L'ancien patron de l'entreprise audiovisuelle d'Etat était accompagné de Polycarpe Abah Abah, ex-ministre de l'Economie et des Finances (Minefi) et dame Antoinette Essomba, ex-directrice de la Crtv Marketing and Communication Agency (Cmca), tous coaccusés.

Cette audience qui était dédiée à l'identification des prévenus a également permis à ces derniers de dire qu'ils plaidaient non coupables. Cette première audience s'est soldée par un renvoi au 16 août 2017. Dans cette affaire qui oppose le ministère public et la Crtv à Amadou Vamoulké, Antoinette Essomba et Polycarpe Abah Abah, il leur est reproché le détournement en coaction de la somme de près de 4 milliards de FCFA. Par ailleurs, il est reproché à l'ex-Dg de la Crtv d'avoir procédé au «gonflement des montants de la redevance audiovisuelle», estimé à 3.9 milliards FCFA.

Au terme de l'instruction judiciaire, certaines sources proches de l'affaire font savoir qu'avant de boucler l'instruction judiciaire, les juges ont envoyé plusieurs rapports à leur hiérarchie dans lesquels ils expliquaient n'avoir pas pu démontrer comment Amadou Vamoulké a pu intervenir dans le gonflement de la redevance audiovisuelle à lui imputée.

Les 4 experts commis par le TCS ont eux aussi pu démontrer qu'Amadou Vamoulké ne pouvait manipuler un compte logé au trésor, et non à la Crtv. Cela n'a tout de même pas empêché l'inculpation l'ancien rédacteur en chef de Cameroon tribune.

Le 2ème chef d'inculpation retenu contre Amadou Vamoulké concerne le détournement de la somme de 595 millions FCFA, débloquée par la Crtv pour la mutuelle des personnels de la direction générale des impôts. Cette somme avait été sortie en exécution du protocole d'accord signé en 2010 entre Gervais Mendo Ze, ex Dg Crtv, et Polycarpe Abah Abah alors directeur des impôts.

Ledit protocole avait été suspendu par Amadou Vamoulké un an après sa nomination au poste de Dg Crtv. L'audience du 16 août prochain sera consacrée à la présentation de la liste de témoins du ministère public. C'est Emmanuel Njere, ancien Sg du ministère de la Communication et nouveau président du Tcs qui préside les débats