Sénégal: Résultats provisoires des législatives - Bby gagne avec 66049 voix, soit 57,11% des suffrages à Kaolack

Les résultats provisoires des élections législatives de 2017, au niveau du département de Kaolack, confirment la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Sur un total de 225 735 inscrits dont 116470 votants pour 828 bulletins nuls et 115642 suffrages valablement exprimés, Bby a obtenu 66049 voix, soit un pourcentage de 57,11%.

La Coalition Gagnante Wattu Senegaal prend 16437 voix, soit 14,21% alors que Mankoo Taxawu Senegaal obtient 10316 voix, soit 8, 92%. Au niveau de la commune de Kaolack, sur les 239 bureaux avec 120324 inscrits et 53927 votants dont 373 bulletins nuls et 53 635 suffrages valablement exprimés, la coalition Bby arrive en première place avec 26176 voix, suivie de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal avec 11547 voix. Mankoo Taxawu Senegaal vient en troisième position avec 5606 voix et le Pur est quatrième avec 3085 voix.

KAFFRINE : Benno rafle la mise dans toute la région

A l'issue d'un scrutin très discuté, Benno Bokk Yaakaar n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans la région de Kaffrine. Sur un nombre respectif de 212.172 inscrits, 132.040 votants et 1292 bulletins nuls, la coalition présidentielle a obtenu 79.727 voix. Elle est suivie par la coalition Mankoo Taxawu Senegaal avec 11.216 voix et la Coalition Gagnante Wattu Senegaal avec 10.950 voix et le Pur (4570 voix).

On peut toutefois signaler que le taux de participation de ces législatives enregistré dans la région de Kaolack s'est limité à 62,23 %. Pour le cas spécifique aux départements, la coalition Bby a atteint une performance de 28.451 voix par rapport à un nombre de votants de 45.606. Elle est suivie par la Coalition Gagnante 5250 voix, celle de Mankoo Taxawu Senegaal 3183 voix et le Pur 2326 voix.

A Mbirkilane, les résultats de la coalition présidentielle sont passés à 14.974 voix pour un nombre global de 27.387 suffrages valablement exprimés. « Mankoo Taxawu Senegaal » arrive en seconde position avec 4651 voix, suivie de la Coalition Gagnante avec 2091 voix et du Pur avec 431 voix. Dans le département de Koungheul aussi, c'est apparemment le même écart de voix qui a été constaté.

Les protégés du président de la République ont réussi un score de 23.083 voix sur la base d'un chiffre de 37.632 suffrages valablement exprimés. Mais là, c'est plutôt le courant « Initiative Politique de Développement » issu d'un groupe de dissidents apéristes qui est venu en 2e position avec 8218 voix. Ce groupe qui est dirigé par Madiama Seck, 1er adjoint au maire de Ribot Escale, a été suivi par la « Mankoo Taxawu Senegaal » avec 2224 voix, la Coalition Gagnante forte de 1229 voix et le Pur avec 210 voix.

A Malème Hoddar, sur un nombre d'inscrits de 33.176 inscrits, dont 20.753 votants et 163 bulletins nuls, la coalition Bby a raflé la mise avec 13.173 voix, suivie de « Mankoo Taxawu Senegaal » 2224 voix, de Pur 1603 voix et la Coalition gagnante qui totalise 1222 voix.