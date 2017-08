Sénégal: Régularité et transparence du scrutin législatif - L'UEMOA donne sa caution

Dans la foulée, elle a aussi apprécié les procédures de dépouillement et de décompte des voix faites dans «la plus grande transparence». Dans l'ensemble, a-t-elle conclu, «la mission a constaté que les Sénégalais ont fait preuve de maturité d'esprit», avec un taux de participation «d'environ 45%», estime-t-elle.

La chef de la délégation des observateurs de l'Uemoa dira, par ailleurs, que les électeurs sénégalais ont voté en toute sécurité. A son avis, «les forces de défense et de l'ordre étaient présentes et discrètes». Mieux, l'observatrice qui dit avoir constaté la présence d'observateurs nationaux et internationaux dans les lieux de vote, se réjouit du fait que «la garantie du secret de vote a été manifeste», nonobstant ainsi les critiques de l'opposition qui estime que la modification de l'article L.78 violerait le secret du vote.

Au moment où les opposants au régime de Macky Sall et certains observateurs de la sphère politique crient à l'échec dans l'organisation du vote du 30 juillet dernier, l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) juge satisfaisante l'organisation des dites joutes. Ou du moins, c'est le constat fait par les observateurs du Comité interparlementaire de ladite institution, présents sur le sol sénégalais depuis le 23 juillet dernier.

