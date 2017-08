Sénégal: Résultats provisoires - La victoire Bby confirmée avec 44% des votants à Saint Louis

La Commission départementale de recensement des votes de Saint-Louis a procédé hier, mardi, à l'affichage des résultats provisoires issus des élections législatives du 30 juillet dernier dans le dudit département.

Bby proclamée victorieuse, Me Ousmane Ngom et Aissata Tall Sall (les deux natifs de la région) presque zappés.

Sans surprise, cette Commission départementale de recensement des votes n'a fait que confirmer les premières tendances issues du dépouillement de certains bureaux, notamment en ce qui concernait la large victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Saint-Louis.

En effet, dans ces résultats disponibles au niveau du tableau d'affichage du tribunal départemental de Saint-Louis, Benno Bokk Yaakaar arrive en tête avec 40 986 voix, soit 44 % des suffrages. La Coalition Gagnante Wattu Senegaal vient en deuxième position avec 23 513 voix, soit 25%. Elle est suivie de la coalition Manko Taxawu Senegaal qui totalise 9 317 voix soit, 10%. Grande révélation des élections législatives, le Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur) vient en quatrième position avec 7 762 voix, soit 8%.

Le Parti de la vérité et du développement (Pvd) du marabout Serigne Modou Kara ferme le peloton des cinq avec 1 028 voix, soit 1%. Ces deux partis qui sont allés seuls à ces élections sont parvenus à devancer les coalitions Sénégal Ca Kanam et Osez l'avenir respectivement dirigés par l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom et Me Aïssata Tall tous natifs de la région de Saint-Louis.

Avec un score de 1401 voix et 1514 voix, la Coalition « Osez l'avenir » et Sénégal Ca Kanam sont aussi talonnées dans le département de Saint-Louis par la coalition Pôle alternatif 3ème voie Sénégal dey dem du Dr Cheikh Tidiane Gadio et la coalition «Ndawi Askan Wi»/Alternative du Peuple de l'ancien inspecteur des impôts Ousmane Sonko qui ont obtenu respectivement 907 voix et 782 voix

. La Commission départementale de recensement des votes a également fixé le taux de participation à 60.17% sur un nombre des électeurs inscrits de 154537 dont 92 993 votants alors que le nombre de bulletins nuls est de 560 donc, un nombre de suffrages valablement exprimés de 92 419 voix.