Sénégal: Mankoo Taxawu Senegaal «salit» la victoire de Benno

La coalition Mankoo Taxawu Senegaal a exprimé toute son indignation après la victoire de Benno Bokk Yaakaar dans la ville et le département de Rufisque. Oumar Cissé a égrené une liste d'irrégularités qui ont favorisé la liste de la mouvance présidentielle devant la presse.

La coalition Mankoo Taxawu Senegaal a fait son analyse du déroulement du scrutin de dimanche dernier. Selon le docteur Oumar Cissé, la victoire de Benno Bokk Yaakaar dans la ville et le département de Rufisque reste à ses yeux très « sale, une victoire qui n'est pas belle ».

Le patron de Vision Rufisque situe la racine du mal dans la distribution des cartes biométriques qui a privé des centaines de milliers de jeunes de leur droit de vote. « La question des cartes biométriques est une catastrophe. La plus grande de l'histoire du Sénégal. Car, beaucoup de jeunes ont été privés de vote.» Des jeunes qui, selon lui, «n'avaient aucun intérêt à voter pour la mouvance présidentielle ».

Ce qui lui fait dire que « le vote n'a pas été inéquitable parce qu'il y avait d'un côté des citoyens qui pouvaient avoir leurs cartes et voter tranquillement, et de l'autre des citoyens qui avaient toutes les peines pour voter et même se voir omis des listes ».

De là à dire que le jeu a été faussé dès le départ, le Dr Oumar Cissé a vite fait de franchir le pas : « les dés étaient pipés dès le départ ». S'y ajoute, selon la tête de liste Mankoo Taxawu Senegaal, « l'immense phase de corruption et d'achat de consciences et des intimidations dont nous avions été victimes ». Ce qui est écœurant, signale le docteur Oumar Cissé, « les achats de consciences de la part des leaders de Benno Bokk Yakaar, se faisaient au vu et au su de tout le monde.

Cela se faisant de manière banale de la part de ces responsables qui sont appelés demain à diriger de grandes structures de l'Etat. Le pouvoir a gagné avec ces deux facteurs». La mort dans l'âme, il lance : «on aurait pu gagner avec élégance».

Par ailleurs, la signification de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar a un autre sens pour Oumar Cissé. En effet, martèle-t-il, «cela veut dire que les maux qui assaillent la ville et le département de Rufisque ne sont pas graves. C'est une banalisation des maux auxquels sont confrontés le département et la ville de Rufisque». Mais, face à cette nouvelle donne et devant l'échec des députés sortants rufisquois, il annonce : « nous allons être des députés hors de l'hémicycle. Nous allons continuer à dire que nous vivons un drame et des maux ».

Dès à présent, il lance un appel à la jeunesse rufisquoise afin qu'elle vienne accompagner la coalition Mankoo Taxawu Senegaal qui désormais fait cap pour 2019. « Les filles et les fils du département doivent se lever et nous accompagner. Ce n'est pas un combat personnel. Si ceux pour qui nous nous battons nous laissent seuls, ça va être difficile. Nous voulons mettre un terme au déclin de cette ville ».