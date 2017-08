Afrique: Bilan culturel et artistique - La Côte d'Ivoire, un pays qui se surpasse de jour en jour !

C'est peu de le dire ! Les 8èmes jeux de la Francophonie "Abidjan 2017" dont les lampions se sont éteints, dimanche dernier au "village Akwaba" de l'Injs à MarcoryAbidjan, ont été une réussite.

Mieux, de l'avis des participants, organisateurs et autres observateurs, la parfaite organisation des jeux propulse, à n'en point douter, la Côte d'Ivoire au diapason des nations outillées pour abriter des événements d'envergure.

La preuve que le pays, sous la gouvernance Ouattara, relève des défis, même les plus insoupçonnés. Au niveau culturel, la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif en occupant la troisième place à "Abidjan 2017".

Comparativement aux précédentes éditions, surtout à Nice 2013 en France où elle n'a glané qu'une seule médaille (la médaille d'Or de la Compagnie Ivoire marionnettes), notre pays a mis dans son escarcelle quatre médailles: une en Or ; une d'Argent et deux de Bronze. Concernant l'organisation des concours culturels de ces jeux, les puristes ne tarissent surtout pas d'éloges pour la qualité impressionnante.

Ils évoquent, entre autres, la beauté et l'expertise dans le montage et l'exposition des œuvres d'art au musée des civilisations au Plateau ; la qualité et le niveau exceptionnel des écrivains et de leurs œuvres à la Bibliothèque nationale, non loin du musée, et surtout la pertinence des créations !

C'est le cas aussi dans le concours de " danse de création". Même si la Compagnie N'soleh de Massidi Adiatou ne s'est pas parée de l'Or, elle a démontré que la Côte d'Ivoire reste « la terre et le creuset de la création chorégraphique ». Il en est de même du jeune Ignace Kassio auréolé d'une médaille de Bronze dans "la Jonglerie/ Free style".

Que dire du Programme Assainissement recyclage ordure (Paro-Ci) qui s'est adjugé la médaille d'argent ? Par-dessus tout, c'est un bilan culturel et artistique au-delà des espé- rances, que les aficionados de ce secteur de création, font des 8èmes jeux de la Francophonie "Abidjan 2017.

Et tous disent leur fierté au pré- sident de la République, Alassane Ouattara, qui par son leadership confirmé, a pu capter cet événement majeur de l'espace francophone pour le bonheur de sa jeunesse qui n'a pas boudé son plaisir et a fait montre de son ingéniosité culturelle et artistique ! L'exemple palpable de ce génie créateur des jeunes Ivoiriens est traduit, incontestablement, par Georges Momboye.

Ce dernier, par ses merveilleuses fresques à l'ouverture et à la clôture des jeux (respectivement les 21 et 30 juillet derniers au stade Houphouët-Boigny et à l'Injs) achève de convaincre que Ouattara et Beugré Mambé, ministre des jeux de la Francophonie, ont eu le nez creux pour offrir ce beau cadeau à leur jeunesse. Bravo à la Côte d'Ivoire, cap sur les 9emes jeux qui se tiendront dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick en 2021.