L'argent, dit-on, n'aime pas le bruit. Mais, il est souvent source de bruits. C'est le cas en ce moment avec les artistes sélectionnés pour les concours culturels des récents Jeux de la Francophonie. Certains d'entre eux accusent le ministère de la Culture et de la Francophonie d'avoir détourné une partie de leurs primes de sélection, en l'occurrence la somme de 150 000 FCFA sur les 250 000 FCFA qu'ils sont censés, selon eux, recevoir.

A l'image des athlètes qui ont reçu chacun de leur tutelle, le ministère des Sports et Loisirs, l'enveloppe de 250 000 FCFA.Hier, le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, M. Dembélé Fausséni est monté au créneau pour balayer du revers de la main ces accusations et surtout pour faire toute la lumière sur cette affaire, qui pourrait « pourrir » l'ambiance d'après Jeux.

« On entend qu'il y aurait des primes de sélection qui n'auraient pas été payées. Si cela existe en sport, ce n'est pas le cas en culture. Nous ne sommes pas un ministère de compétition. Il n'existe pas de primes de sélection ou primes olympiques au ministère de la Culture et de la Francophonie.

Ça a toujours été le cas même pour le Fespaco, le festival de Cannes et d'autres grands événements culturels où la Côte d'Ivoire a été représentée », a martelé d'emblée Dembélé Fausséni. Ensuite, il a situé le contexte de cette affaire. Et M. Dembélé d'expliquer : « Les artistes et les athlètes se sont retrouvés lors de ces Jeux.

Et comme la tradition des primes existe au ministère des Sports, les sportifs ont reçu chacun 250 000 FCFA. Ayant su cela, des artistes ont exigé, d'autant que c'est le même événement, auprès de leurs encadreurs d'être aussi payés.

Au ministère de la Culture et de la Francophone, ce n'était pas prévu. Mais le ministre (Bandaman) a pris sur lui, pour ne pas que les artistes se sentent lésés et soient les parents pauvres de ces Jeux, de leur verser également une prime de 250 000 FCFA.

Et en fonction des ressources disponibles, il a décidé de leur remettre dans un premier temps 100 000 FCFA (dans la nuit du 29 au 30 juillet).

Il s'attèle aujourd'hui à mobiliser les ressources pour leur payer dans les prochains jours les 150 000 FCFA restants ». Pour M. Dembélé, cette somme n'est pas un dû.

« Je le répète, ce n'était pas prévu. Ce n'est donc pas une prime», a insisté le directeur de cabinet du ministre Bandaman, tout en rassurant que les artistes percevront la totalité des 250 000 FCFA.

Poursuivant, Dembélé Fausséni a révélé que son département a décaissé 30 millions de FCFA pour les préparatifs des 47 artistes retenus et déboursé 11, 7 millions de FCFA pour leur inscription au village des Jeux. Sans oublier les 4,7 millions de FCFA remis aux 47 artistes, en raison de 100 000 FCFA par personne.

Et si on y ajoute, les 7,5 millions qui restent à payer, en raison de 150 000 FCFA par artiste, le ministère de la Culture et de la Francophonie aura débloqué au total 53,6 millions de FCFA pour la participation des artistes ivoiriens à ces Jeux.

Le collaborateur direct du ministre Bandaman a, par ailleurs, salué la bonne tenue de ces 8èmes Jeux de la Francophonie, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à rehausser les arts et la culture de la Côte d'Ivoire lors de ce rendez-vous de la jeunesse francophone.

De même, il a félicité les artistes pour la forte pré- sence du pays dans les concours culturels, avec à la clé 4 médailles (une en Or, une en Argent et deux en Bronze). « Les lauréats sportifs et culturels seront récompensés par le pré- sident de la République », a annoncé M. Dembélé.