Cote d'Ivoire: Francophonie 2017 - Que fera-t-on des infrastructures après les jeux, s'interroge Jacque Aka

L'Association 3535 avec le concours du réseau de l'Institut Français et de l'Ecole Supérieure de…

Je ne veux pas vendre mon pays mais on est en droit de se poser des questions sur le devenir de ces infrastructures. Il y a plus de 4000 participants qui ont été hébergés lors de ces jeux.

Le costume est beau certes mais, il est occidental. Il y a une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire et on aurait dû permettre aux invités de découvrir nos valeurs culturelles à travers nos tenues locales.

Les jeux de la Francophonie ont été organisés pour montrer la qualité et la valeur de chaque pays. Et cela dans une ambiance conviviale avec certains pays qui ont en commun la langue française.

