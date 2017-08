Burkina Faso: «L'Afrique en marche» - Un ensemble de recettes à la disposition des dirigeants africains

Par ailleurs, pour permettre à toutes les sensibilités d'y avoir accès, divers supports sont mis à la disposition des uns et des autres. Ainsi, «L'Afrique en marche» en plus du support papier existe en version électronique, en vidéo et sur support audio.

«Ce livre est une interpellation pour l'Afrique à travers ces dirigeants de dire non à la défaite. C'est un ensemble de recettes à la disposition des dirigeants et des décideurs africains pour que l'Afrique ne soit jamais paralysée mais soit toujours en marche», résumé Tahirou Barry.

Présent à cette cérémonie de présentation et de dédicace, le ministre de la Culture des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a, au nom du président du Faso qu'il représentait, salué ce travail abattu par ces quatre auteurs.

Co-écrit par Greg Mills, Olusegun Obasanjo, Dickie Davis et Jeffrey Herbst, cet écrit, à en croire ses auteurs, est le fruit de plusieurs années d'analyse, et surtout un travail de collaboration.

