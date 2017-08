Burkina Faso: Contingent 2016 du GIFA - 1098 recrues prêtes à défendre le drapeau national

Le camp Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso a servi de cadre le vendredi 28 juillet 2017, à l'occasion de la présentation au drapeau des recrues du contingent 2016 du Groupement d'intervention des forces armées (GIFA).

Au nombre de 1098, ces jeunes ont traduit ce jour, leur détermination à se sacrifier pour défendre les couleurs de la nation burkinabè, ce, au péril de leurs vies, en présence de la hiérarchie militaire, des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région des Hauts-Bassins.

1 102 au départ dont 1 000 garçons et 50 filles recrutés par l'armée de terre, 100 garçons et 10 filles par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et 2 recrues par l'armée de l'air, ces jeunes ont officiellement débuté leur formation le 15 février 2016.

Ainsi durant 7 mois, ces derniers ont suivi une formation intensive visant à leur inculquer des savoirs, des savoir-être et savoir-faire à travers une éducation, une instruction et un entrainement dans le but de faire d'eux des individus dignes de tenir une fonction dans la collectivité militaire.

L'essentiel de cette formation, à en croire le chef de bataillon, Cyprien Kaboré chef de corps du GIFA, axée sur la formation militaire générale, la formation à la mission opérationnelle, la formation physique et sportive a été conçue pour répondre à un besoin réel et actuel des Forces armées nationales (FAN).

Au cours de ce parcours, 4 combattants, faut-il le souligner, ont quitté les rangs 2 pour motif de radiation et 2 autres pour décès, ramenant ainsi l'effectif à 1 098 recrues qui ont été présentées solennellement ce jour aux couleurs nationales par le colonel major Léon Traoré, chef d'Etat-major de l'armée de terre qui les a rappelés leurs devoirs vis-à-vis du drapeau.

C'est fier du courage et de la témérité des recrues lors de la formation, que celui-ci, à l'instar du colonel major Djibril Nacro, commandant le Commandement des écoles et Centres de formation (CECF), a tenu a précisé que cette étape, loin de signifier la fin de la formation des jeunes soldats, traduit plutôt son commencement en ce sens qu'elle se poursuivra au sein des unités des FAN dans lesquelles ils seront repartis.

L'occasion faisant le larron, le chef de corps du GIFA a profité de son allocution pour soumettre à sa hiérarchie une préoccupation des plus importantes qui est la mise en place à temps des moyens dédiés à la formation, lesquels moyens devraient être déterminés selon les spécificités et contextes de chaque centre.

Aux élèves, il a renouvelé ses encouragements et les a invités à toujours agir en miliaire professionnel. Outre la présentation au drapeau, la remise des épaulettes, des démonstrations de techniques de combat et parades militaires ont été, entre autres, les grandes lignes de cette cérémonie.

C'est satisfait de leur nouveau statut que les nouvelles recrues se sont engagées selon le serment, à servir la nation avec dignité, intégrité et honneur.

Par ailleurs, l'un des moments marquants du jour a été la remise des prix du concours d'athlétisme initié dans le cadre de la présente cérémonie dans l'optique majeure de déceler des talents au profit du centre d'athlétisme des FAN.