Afrique: CHAN 2018 - 7 joueurs rejoignent le groupe présent à Rabat

«C'est vrai qu'il y a deux ou trois joueurs qui sont supposés être dans le onze de départ (Issama, Matampi et Deo Kanda). Mais vous savez, on essaie de donner la chance à tout le monde, que chacun s'exprime à son meilleur niveau pour être titulaire dans cette équipe. Sérieusement, on n'a pas été perturbé du tout. D'ailleurs au regard des deux matchs livrés (Burkina Faso et Maroc), nous avons été tout simplement à la hauteur», a expliqué Mwinyi Zahera.

La sélection locale de football de la RDC va s'agrandir jeudi 3 août avec l'arrivée à Rabat, d'un groupe de sept joueurs : Matampi Vumi Ley, Djo Issama Mpeko, Mozeviko Veko, Lusiela Mande et Deo Kanda-a-Mukok partiront de Kinshasa, tandis que Schadrac Muzungu et Arsène Zola, vont rejoindre le groupe en partant d'Abidjan où ils ont pris part aux Jeux de la Francophonie avec les U20 congolais.

