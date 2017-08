Togo: Liberté de la presse et protection des droits sexuels

La France vient de lancer un appel à candidatures pour l'édition 2017 du Prix des droits de l'Homme. Il est ouvert aux togolais.

Deux thèmes ont été retenus cette année, la liberté d'information, la liberté de la presse et le journalisme ainsi que la promotion et la protection des droits sexuels et reproductifs.

Les postulants peuvent envoyer leurs projets dès à présent. Les cinq lauréats se partageront une enveloppe de 46 millions de Fcfa.

Ce Prix est remis par le Premier ministre français chaque 10 décembre, à l'occasion de la journée des Droits de l'homme proclamée par les Nations unies.

Il distingue des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l'homme, dans l'esprit de la Déclaration universelle des Droits de l'homme, et de la Conférence mondiale sur les Droits de l'homme, sans distinction de nationalité ou de frontière. Il est attribué à cinq lauréats pour une durée d'une année.