Sénégal: Diamil Faye juge "illégale" la convocation de l'AG de la FSF

Elu pour la première fois en 2009, Me Senghor, réélu en 2013, est candidat à un 3-ème mandat. Il sera en compétition avec le chargé des compétitions de jeunes, Mbaye Diouf Dia, et l'ancien président de la Ligue sénégalaise de football sénégalais, Louis Lamotte.

S'agissant sur la nécessité d'un délai de six mois entre l'annonce de l'AG et sa tenue, le magistrat dit n'être "pas au courant" de ces dispositions de la Fifa évoquées par le président de Guédiawaye FC.

S'y ajoute qu'entre la date de l'annonce de la tenue de l'AG le 12 août et la date de son organisation, "il doit s'écouler six mois, or dans ce cas de figure, ce n'est pas le cas parce que l'annonce a eu lieu en avril dernier", a argué le président du Guédiawaye FC.

Djamil Faye se dit "prêt à ester" devant la Fifa et les juridictions internationales sur cette question, estimant que le football sénégalais "souffre de sa gouvernance, des problèmes de transparence et d'application des textes".

