Cameroun: Huile de palme - Evitons les solutions trop faciles !

Depuis quelques jours, l'augmentation du prix de cession du kilogramme d'huile de palme brute fait les choux gras de la presse locale.

C'est à la faveur des nombreuses pressions faites au ministre du Commerce par certaines agro-industries, avec pour têtes de fil Socapalm, Pamol, Plantations Plc et CDC et une Organisation non gouvernementale dénommée « Observateur du développement sociétal » (ODS), qui aurait « des attaches » en haut lieu, notamment à la Primature.

Elles exigent l'augmentation du prix de cession du kilogramme de l'huile de palme brute de 450 FCFA à 550 voire 600 FCFA. Ceci afin, prétendent-ils, par mesure de protection des producteurs locaux et dans un souci de leur permettre de dégager des marges pour pouvoir continuer d'investir et développer davantage la production de l'huile de palme au Cameroun. Il est donc clair que c'est ainsi que ces acteurs de la filière huile de palme envisagent résoudre le problème que pose le déficit structurel de production de l'ordre de 130 000 tonnes par an que connait le Cameroun.

Une solution qui à sûr devrait entraîner une augmentation subséquente du prix de l'huile de palme raffinée sur le marché camerounais, alors que ce produit fait partie des produits de grande consommation dont les prix sont homologués par le ministère du Commerce.

Chose curieuse, les porteurs de cette exigence, à l'exemple de la Socapalm n'envisagent aucun plan d'investissement pour relancer la production d'huile de palme brute au Cameroun, au contraire cette agro-industrie s'est illustrée le planting de l'hévéa à la place du palmier à huile, avec les fonds obtenus du relèvement du prix de cession de l'huile de palme brute.

Alors, n'est-il pas un peu trop facile de vouloir résoudre un déficit structurel de production en réévaluant tout simplement le prix de cession du kg d'huile de palme, alors qu'on s'attendait plutôt que ces acteurs s'illustrent par des investissements tous azimuts pour booster la production locale. Il ne donc s'agit là que de la recherche d'un un peu trop gain facile.