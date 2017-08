Afrique: Chan Kenya 2018 - La RDC a perdu en amical face au Maroc à Rabat

En stage de préparation à Rabat du match contre les Diables rouges du Congo Brazzaville comptant pour les éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), les Léopards locaux de la RDC ont été battus par les Lions d'Atlas du Maroc par un but à trois.

Pour leur deuxième match amical après la victoire contre le Burkina Faso (0-1), les Léopards locaux ont été battus, le 31 juillet, au Centre technique de la Fédération royale marocaine de football (FRMC), par les Locaux des Lions d'Atlas du Maroc sur la marque d'un but à trois. Le sélectionneur de la sélection A RD-congolaise, Mwinyi Zahera, a un tantinet modifié son onze de départ, avec Dilma Mabula du Daring Club Motema Pembe (DCMP) dans les perches à la place de Kalambayi Katembwe de Sanga Balende.

En défense, il y a eu les latéraux Mukoko Amale du DCMP à droite et Glody Ngonda Muzinga de V.Club à gauche, présents déjà lors du match contre le Burkina Faso. La charnière centrale de la défense s'est constituée de Yannick Bangala et Padou Bompunga de V.Club, alors qu'au premier match, il y avait Kayembe Ndotoni du DCMP. Au milieu du terrain, Nelson Munganga de V.Club a été préféré à Doxa Gikanji (laissé sur le banc au coup d'envoi) dans la récupération. Miché Mika de Mazembe a gardé sa place de relayeur, derrière les excentrés Meschak Elia de Mazembe et Francis Kazadi du DCMP. Ben Malango de Mazembe et Jean-Marc Makusu Mundele du DCMP ont été les deux dangers permanents dans le camp des Lions d'Atlas du Maroc.

Dominateurs dans le premier quart d'heure de jeu, les Marocains ont concrétisé cette emprise sur le jeu à la 14e minute avec l'ouverture du score par Makrane Abderrahim, reprenant de la tête un coup franc. Mais Jean-Marc Makusu Mundele a égalisé à la 37e minute, ponctuant en fait une belle réaction des joueurs de Mwinyi Zahera après avoir encaissé le premier but. Mais deux minutes plus tard, soit à la 39e minute, Nahiri Mohamed a redonné l'avantage aux Lions d'Atlas d'une balle arrêtée somptueusement exécutée à l'entrée de la surface de réparation. Et juste après la pause, à la 47e minute, Hamoudan Ahmed a profité d'une erreur de Glody Ngonda pour lui ravir le ballon, le prendre de vitesse et battre le portier Kalambayi Katembwe qui a pris la place de Dilma Mabula Kinkela en deuxième période.

En stage de préparation à Rabat au Maroc, les Léopards livrent leur dernier match amical le 4 août, avant d'affronter le 13 août à Brazzaville ou Pointe-Noire, les Diables rouges du Congo, aux éliminatoires de la cinquième édition du (Chan) prévu pour 2018 au Kenya. Vainqueur en 2009 en Côte d'Ivoire de la première édition, la RDC est également détentrice du trophée de la quatrième édition (Rwanda 2016) de cette compétition de la Confédération africaine de football réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Les Léopards locaux tiennent donc à aller défendre leur titre au Kenya en 2018. Et cela passe par une qualification face aux Diables rouges du Congo Brazzaville à l'issue d'une double confrontation.