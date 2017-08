Ile Maurice: Des vêtements d'enfants ont été récupérés, des draps chauds, des berceaux...

Bonne nouvelle : la solidarité est encore d'actualité ! Elena Rioux Chavry, de l'ONG Passerelles, est heureuse de nous annoncer que l'appel lancé, le 28 juillet, pour venir en aide à Rita (prénom modifié), une mère célibataire de 19 ans qui venait d'accoucher de jumeaux, a été un vrai succès.

La jeune femme avait été abandonnée par son concubin du jour au lendemain et n'avait nulle part où aller. Elle est actuellement à l'hôpital Victoria. Après une césarienne assez difficile, elle récupère graduellement. Ses jumelles, nées prématurées, sont dans des incubateurs. L'une pèse 2,1 kg et l'autre 1,6 kg. Au centre Passerelles, tout le monde est affairé à préparer la venue de ces nouveau-nés. Les allées et venues ne cessent pas.

Des vêtements d'enfants ont été récupérés, des draps chauds, des berceaux... Une équipe de volontaires d'une banque s'est mobilisée afin de refaire la peinture et réaménager le lieu pour le confort de Rita et de ses enfants. De nombreux Mauriciens ont apporté leur contribution, matérielle ou autre, afin de redonner le sourire à cette jeune mère. Elena Rioux Chavry ne sait comment faire pour remercier tous ceux qui se sont déplacés et l'ont aidée. «Le soutien et la chaleur humaine sont très importants dans son cas. Ce dont nous manquons dorénavant, c'est davantage de vêtements chauds pour cet hiver.»

Elle demande par contre de ne plus téléphoner pour adopter les jumelles. Ce ne se fera pas. Le but de l'association est tout autre.«Nous avons la ferme intention de lui donner le soutien nécessaire pour qu'elle puisse élever ses enfants elle-même. Elle restera ici le temps qu'il faudra.»