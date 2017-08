Ile Maurice: Rachat de Monoprix par IBL - Une enquête préliminaire dans le caddie de la Competition Commission

«A ce stade, nous ne pouvons affirmer que la transaction entre IBL et CMPL affectera la concurrence de manière substantielle et s'il y a lieu d'ouvrir une enquête approfondie.

C'est ce que déterminera l'enquête préliminaire qu'a initiée la Competition Commission of Mauritius (CCM) en ce mercredi 2 août. «Winner's et Monoprix sont deux acteurs importants de la grande distribution à Maurice, le premier étant l'une des plus grandes chaînes de supermarchés à Maurice», explique la CCM, par le biais d'un communiqué émis à la mi-journée.

L'acquisition des actions de la Compagnie des Magasins Populaires (CMPL), propriétaire des supermarchés Monoprix, par Winhold Ltd, subsidiaire du groupe IBL et propriétaire des supermarchés Winner's, va-t-elle diminuer la concurrence sur le marché de la grande distribution ?

Copyright © 2017 L'Express.

