Ile Maurice: Son chien massacré par des voisins - Madhvee pleure son «fils» Bouldou

«Si enn fami ti mor mo ti pou mwin tris. Mo Bouldou ti mo garson sa, mo léker fermal», lâche la mère de famille de 38 ans. Madhvee est divorcée. Ses deux fils, âgés de 8 et 11 ans, habitent chez leur papa. «Bouldou était comme mon enfant.» Le matin, elle lui préparait son lait et ses céréales. «Aswar, li ti kontan manz diri, so gran zafer sa.»

Dans le garage, les gamelles de Bouldou sont toujours là. La mare de sang dans laquelle il baignait a été lavée. Difficile, cependant, d'effacer la colère, l'amertume et la douleur de Madhvee. Dans la maison, l'atmosphère est pesante, l'«odeur» de Bouldou toujours présente. Ses joyeux aboiements n'égaieront plus leur vie.

