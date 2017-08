Sénégal: L'Uemoa invite au respect du verdict des urnes

La mission d'observation des élections législatives du 30 juillet de l'Uemoa a constaté que les Sénégalais ont fait preuve de maturité d'esprit et ont voté dans la sérénité sur l'ensemble des bureaux visités. Elle invite les candidats à accepter le verdict des urnes.

Le chef de la mission d'observation des élections législatives du 30 juillet 2017 au Sénégal du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest africaine, Fatima Doubou Dogo, s'est prononcée, hier, sur le scrutin du dimanche dernier. Lors d'une conférence de presse, la vice-présidente du Cip-Uemoa a lu une déclaration liminaire faisant le point au lendemain du scrutin. « Les conditions de vote sont jugées satisfaisantes dans un climat tendu mais sécurisé. Les observateurs ont reçu de la part des membres des bureaux de vote un accueil courtois et une attitude coopérative », a estimé F. Doubou Dogo soulignant que « les procédures de dépouillement ont été respectées et que le décompte des voix s'est fait dans la plus grande transparence ». Ainsi, la mission a lancé un appel aux candidats pour que tous acceptent le verdict des urnes et les exhorte à la retenue, à la sérénité, à l'esprit du dialogue et de débat républicain.

Elle a relevé la présence effective d'observateurs nationaux et internationaux dans les lieux de vote ; la disponibilité du matériel de vote dans les bureaux visités ; des forces de sécurité présentes et discrètes. La mission de l'Uemoa a constaté « l'affluence et la sérénité » des électeurs dans tous les centres de vote visités avec un taux de participation d'environ 45 %.

Sur la même ligne, les observateurs ont mentionné « la garantie du secret de vote a été manifeste » ; l'heure de fermeture a pris en compte le retard accusé pour le démarrage du scrutin.

La mission a constaté que les Sénégalais ont fait preuve de « maturité d'esprit » et ont voté « dans la sérénité et le calme » sur l'ensemble des bureaux visités.

Cependant, certaines insuffisances ont été observées : le retard dans le démarrage des opérations de vote ; la pléthore de listes de candidature avec un important lot de bulletins de vote a rendu « difficile et fastidieuse » l'organisation matérielle des opérations dans les bureaux de vote visités. Aussi, ont noté les observateurs, les électeurs disposant de carte ou récépissé avaient de la peine pour retrouver leurs bureaux de vote et le besoin d'information et d'orientations des électeurs se faisaient sentir dans tous les centres de vote visités. De même, les primo-inscrits qui devraient disposer du « document d'immatriculation » des autorités n'ont pas voté dans certains bureaux de votes visités.

« Elan patriotique »

Dans sa conclusion, la mission s'est félicitée de la transparence et de la bonne tenue des élections législatives tout en saluant la maturité de tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement dudit scrutin. Les parlementaires de l'Uemoa ont apprécié, à sa juste valeur, « l'élan patriotique » qui a conduit les électeurs à accomplir leur devoir civique.

La mission du Cip-Uemoa est arrivée au Sénégal depuis le 23 juillet. Au début de son séjour, elle a eu des audiences et des séances de travail avec les institutions chargées de l'organisation, de la supervision et du contrôle des élections afin de s' imprégner des spécificités du contexte sénégalais, des textes régissant le scrutin, des dispositions prises pour les opérations de vote, etc.

En outre, elle a eu des entretiens avec les responsables des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité présidentielle, avec les coalitions des organisations de la société civile, et le chef de délégation de l'Union africaine.

Ces rencontres lui ont permis d'avoir une bonne compréhension du processus électoral et des préoccupations des différents acteurs.

La mission s'est ensuite scindée en 7 équipes de 2 personnes déployées dans plusieurs villes, entre autres : Dakar, Thiès, Fatick, Rufisque, Pikine, Dianmiadio. Ces équipes ont pu observer 291 bureaux de vote pour 168.780 inscrits.