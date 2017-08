Sénégal: Journalisme au Sénégal - Et si l'on accordait plus de place à la photographie ?

Mais une bonne photographie n'est pas seulement question de technique. Les appareils numériques permettent à quiconque de prendre une photo appréciable. « Une bonne photo, c'est une photo qui contient de l'information hiérarchisée. Tout est pensé et choisi dans la prise de vue », explique Assane Sow. « Ce qu'apprennent les photojournalistes, c'est qu'une bonne photo a une âme, elle est chargée émotionnellement, » ajoute Pape Seydi. Et cela, tout le monde ne sait pas le faire.

Point besoin de mots pour susciter un débat ou pour prendre la main du spectateur et lui faire vivre des atmosphères jusqu'alors inconnues. « Tout ceci, la photo le fait plus rapidement et plus directement que l'article de presse », remarque Cora Portais, jeune photographe sénégalaise tout juste sortie de l'Ecole de photographie de Johannesburg (Afrique du Sud). L'image est donc un puissant moyen d'informer.

La photographie de presse est une source d'information à part entière, elle est un complément de l'article. C'est un format différent certes, mais qui ne se limite à la répétition de l'écrit ni à une simple illustration pour aérer les pages d'un journal. Lorsque le photographe prend une photo, il sélectionne des informations et les hiérarchise, tout comme le fait le journaliste. Pape Seydi, artiste et reporter-photographe au «Soleil» parle avec passion de ce qu'il appelle la « magie de l'image » : cette faculté de mettre au jour le caché.

