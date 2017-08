Sénégal: Abdoulaye Baldé salue la victoire de son camp

« Vous avez constaté que beaucoup de responsables ont perdu dans leur bureau et centre de vote, c'est un constat que nous avons fait, mais, ce n'est pas le moment d'analyser ces détails. Nous aurons l'occasion d'y revenir, de faire un travail de bilan, un travail exhaustif, d'analyser cas par cas, bureau par bureau, et centre par centre pour tirer les enseignements parce que chaque élection avec son contexte et sa réalité.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, par ailleurs, maire de Kolda, a tenu, hier, une conférence de presse pour remercier les populations qui ont permis à la mouvance présidentielle de disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il remercie également les leaders de « Benno », les responsables des mouvements de soutien et les maires du département qui ont contribué à cette belle victoire.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.