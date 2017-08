Sénégal: Tombeur d'Omar Sarr à Dagana - Dr Amadou Mame Diop, nouveau « Brack » du Walo

Le duel entre Omar Sarr, tête de liste départementale de la coalition « Wattu Senegaal », et Dr Amadou Mame Diop de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », a tourné en faveur du maire de Richard-Toll.

En remportant en même temps les deux postes de député en jeu pour le compte de la mouvance présidentielle et le scrutin dans la commune de Dagana, ce pharmacien de formation met définitivement un terme au règne sans partage, depuis 1996, du coordonnateur national du Pds.

Lorsque Dr Amadou Mame Diop débarquait à Richard-Toll en 1997, il ne pensait pas certainement qu'il allait se plonger, une décennie après, dans la mare politique. Mais comme le destin est ce qu'il est, chez chaque être humain tout semble se dessiner à l'avance. Sa rencontre avec l'actuel président de la République, Macky Sall, en tournée dans la zone, sonne le début d'une carrière politique pour ce pharmacien de formation devenu opérateur économique au gré du temps et des circonstances de la vie. « Je connaissais le président Macky Sall.

Quand il a décidé de sortir du Pds en 2009, j'ai pris l'initiative de l'aider à Richard-Toll et dans le département de Dagana à travers un groupe soudé. Toutefois, ce qui m'a réellement poussé à le soutenir, c'est que j'ai constaté qu'il était très sensible aux problèmes des populations », se justifie-t-il.

Né à Saint-Louis où il a étudié jusqu'à l'obtention de son bac, Mame Diop est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est après l'obtention de son doctorat qu'il quitte l'Ucad pour la France dans l'objectif de poursuivre ses études supérieures.

Confiance des populations

De retour au pays natal, diplôme en poche, il intègre pendant deux ans une société de la place avant de décider de rejoindre Richard-Toll pour ouvrir une officine. « Ça fait 20 ans que j'y ai ouvert une pharmacie. Je pense que cela m'a permis d'être plus proche des populations socialement et de répondre à leurs sollicitations », laisse-t-il entendre. Parallèlement à la pharmacie, le néo-député développait aussi d'autres activités dans le domaine de l'agriculture et de l'aménagement agricole. Mais à côté de ce business, il a senti un moment l'urgente nécessité d'œuvrer à travers la politique pour aider les populations à sortir de la pauvreté.

Aujourd'hui, même si ce « Ndar-Ndar » ne revendique pas le titre d'un Walo-Walo authentique, il se dit plus « Richard-Tollois » que certains habitants même de la ville de la compagnie sucrière. Cela, pour la bonne et simple raison qu'il « est beaucoup plus proche des populations sur le plan social et économique en développant des activités qui emploient beaucoup de jeunes du département ». Pour le leader local de « Benno », « le plus important » est d'avoir la confiance des populations. « Depuis 2012, nous avons gagné toutes les élections.

Je pense que cela prouve mon ancrage dans la localité. Les dernières élections que nous avons gagnées est l'une des preuves que notre leadership est incontestable », souligne Mame Diop. A propos de ces dernières élections qui lui ont permis de détrôner le « géant » Omar Sarr, tête de liste départementale de « Wattu Sénégaal », pour la première fois dans sa commune de Dagana depuis 1996, il se félicite d'abord du choix que le président de la République a porté sur lui en le désignant pour diriger la liste départementale de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ».

« Nous venons de gagner les 11 communes du département. Cela prouve que le travail accompli par le chef de l'Etat dans le département a été récompensé. Les leaders ont eu aussi à faire un travail politique extraordinaire », note-t-il. D'ailleurs, d'après Mame Diop, c'est ce travail qui a permis de récupérer les communes de Bokhol et de Dagana.

Lesquelles étaient dans l'escarcelle de l'opposition. L'édile de la ville de Richard-Toll estime que c'est une méthode bien réfléchie qui a permis aux leaders de la coalition de récupérer la commune de Dagana entre les mains d'Omar Sarr. « Il y a eu un travail exemplaire et responsable notamment du directeur de la Senelec et de l'ensemble des autres responsables autour de lui », reconnaît ce lui qui se considère comme un proche de la population.

Le député-maire, qui va briguer un second mandat à l'Assemblée nationale, pense déjà s'attaquer à ses deux plus grands projets dont l'un consiste à faire en sorte que chaque habitant de sa ville puisse avoir accès l'eau et à l'électricité. L'autre projet non moins important concerne la réhabilitation du Pont Sermat évalué à 775 millions de FCfa.