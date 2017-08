Mali: La Banque mondiale débloque 52 milliards pour le système statistique et le milieu rural

Le ministre de l'Economie et des finances, Dr Boubou Cissé et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Soukeyna Kané, ont signé, mardi deux accords de financement. Il s'agit d'un prêt de 46 milliards de FCFA destiné à l'amélioration de l'accessibilité en milieu rural (PAAR) et d'un don d'un montant de 11,6 milliards de FCFA destiné au projet d'appui au système statistique national du Mali.

Ces documents ont été signés à l'hôtel des finances en présence des ministres de l'Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop et celui de l'Aménagement du Territoire et Population, Adama Tiémoko Diarra.

Pour Dr Boubou Cissé, cette signature confirme que la Banque Mondiale demeure un partenaire stratégique du Mali en matière d'aide publique au développement. De son côté la chef des opérations de la BM au Mali a fait savoir que le gouvernement a fait des efforts notables par la promulgation de la nouvelle loi sur les statistiques et l'aboutissement en cours de la création du fonds national pour le développement statistique.