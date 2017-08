Mali: Comité national des finances locales - Plus de 261 milliards FCFA mobilisés en 2017

Le ministre de l'Economie et des finances, Dr Boubou Cissé et la directrice des opérations de la Banque… Plus »

Le ministre Alassane Ag Mohamed Moussa, faisant l'état des lieux des finances des collectivités territoriales, trouve que la fiscalité locale qui est censée offrir plus de marge de manœuvre aux collectivités est composée d'impôts et de taxes à faible rendement. Ensuite, il a invité les chefs de Cellule d'appui de la déconcentration et de la décentralisation (CADD) des départements ministériels à procéder à l'identification et à l'évaluation des ressources financières devant accompagner le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités dans leurs secteurs respectifs.

Pour le ministre de la Décentralisation et Fiscalité locale, Alassane Ag Mohamed Moussa, le processus de transfert de compétences et de ressources de l'Etat aux collectivités territoriales s'est enrichi d'année en année. Avec surtout la mise en œuvre du transfert aux collectivités territoriales de 30% des recettes budgétaires à l'horizon 2018 qui s'est traduit par l'adoption d'un Plan d'actions gouvernemental de transfert de compétences de ressources de l'Etat aux collectivités territoriales par le conseil des ministres du 5 octobre 2016.

