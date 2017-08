Cote d'Ivoire: Serge Aurier - L'Ivoirien se dirige vers Manchester United

N'entrant pas dans les plans d'Unay Emery, Serge Aurier n'est plus très loin de la sortie au Paris Saint-Germain.

Selon le Daily Mirror, le Paris Saint-Germain aurait accepté une offre de 30 millions d'euros de la part de Manchester United pour le défenseur international ivoirien de 24 ans, Serge Aurier. Courtisé en Italie par la Juventus et l'Inter Milan, son statut d'extra-communautaire pourrait néanmoins bloquer son départ vers la Série A. Une occasion en or pour José Mourinho et Manchester United, qui auraient ciblé l'Ivoirien pour renforcer leur secteur défensif. Un accord avec le joueur aurait même déjà été trouvé, et les négociations entre les deux clubs auraient même très bien avancé.

Cependant, un obstacle reste à lever, et pas des moindres. Le joueur de 24 ans est toujours interdit de pénétrer sur le sol anglais depuis sa condamnation en France en septembre dernier, qui lui avait valu de manquer le déplacement à Londres pour affronter Arsenal en phase de groupe. Serge Aurier doit être entendu par le tribunal la semaine prochaine, en guise d'appel, et cela pourrait débloquer la situation et ainsi finaliser son transfert vers Manchester United ! En cas d'issue favorable, Aurier pourrait donc poser le pied sur le sol britannique, chose qui lui est interdite pour le moment.