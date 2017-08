Le conseil des ministres de ce mercredi que préside le Président Alassane OUATTARA est la prolongation des rapports de forces politiques qui se dessinent actuellement dans le jeu politique ivoirien. Si le dernier remaniement ministériel intervenu repositionne et blinde du coup les partisans du Sherpa Amadou Gon COULIBALY, la puissance de feu de Guillaume SORO ne devrait pas être considérée comme de surfaite.

Dans une perspective proche, les premiers fragments des dégâts collatéraux risqueront de détonner dans le champ politique ivoirien, commente une haute autorité du pouvoir. Le Chef de l'état, Alassane Dramane OUATTARA va sans doute sortir le sabre pour assainir l'écosystème politique lourd de tensions et de points de frictions en perspective de sa succession à la présidentielle de 2020. Confidentiel Afrique bien sourcé peut révéler que le conseil des ministres de ce jour sera déterminant dans la conduite des affaires de la République. Des informations crédibles en notre possession renseignent qu'il pourrait y avoir lors de ce conseil un clash entre les ministres faucons alliés au Premier ministre Gon Coulibaly et la Tour du PDCI. Selon nos informations, le Président OUATTARA- pour marquer son autorité et légitimer l'influence de son Premier ministre AGC- est sur ses nerfs.

Va-t-il congédier certains ministres issus du PDCI, parti historique du pays et dirigé par le Vieux Henri Konan Bédié ?.

Selon des informations de Confidentiel Afrique, Henri Konan Bédié est rentré dimanche dernier à Abidjan pour suivre de très près l'évolution des éventuels rebondissements politiques. OUATTARA et Bédié n'ont plus échangé depuis janvier 2017. Les deux hommes se rencontraient et échangeaient sur la situation du pays au lendemain de l'avènement du Président ADO au pouvoir en 2010.

Voilà que depuis janvier 2017, les deux alliés n'ont plus eu cette rencontre trimestrielle. Puisque le Président Alassane Ouattara a remanié le gouvernement sans consulter le Vieux HKB. Hier, deux cadres du PDCI ont été débarqués de leurs postes. Mme Massadjé nommée par Soro Guillaume dont-elle fut conseillère à la primature sous Gbagbo et Bouake Fofana cadre du PDCI.