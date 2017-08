Tunisie: Les moutons de sacrifice disponibles

Les moutons de sacrifice (production locale) disponibles pour Aid El Idha (prévu fin août ou début septembre) couvrent les besoins du marché, a souligné, lundi, l'organisation agricole Utap, dans un communiqué, précisant que 1,2 million de têtes de moutons sont disponibles, en hausse de 70 mille moutons, par rapport à l'année précédente.

L'organisation note qu'en dépit de la hausse des coûts de production, elle préconise de maintenir les mêmes prix de vente appliqués, en 2016 en l'occurrence 11 dinars le kilogramme pour les bêtes de sacrifice, dont le poids est inférieur à 45 kg et 10 dinars le kg pour celles dont le poids dépasse les 45 kg.

L'Utap a invité les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie, ainsi que le Groupe interprofessionnel des viandes rouges et des produits laitiers (Givlait), les autorités locales et les municipalités à accélérer l'aménagement des espaces de vente de moutons (sécurité, suivi de santé, outils de pesage...), de manière à consacrer la culture de vente organisée au poids et garantir les droits des agriculteurs et des consommateurs, ainsi qu'à réduire l'interférence des spéculateurs.

L'Union a souligné, aussi, l'impératif de faire face à la multiplication des actes de vol, de pillage et d'agression des éleveurs, et ce, en mettant en place des cellules conjointes de contrôle, qui seront chargées de concevoir des plans d'intervention rapide et efficace, recommandant l'installation de points de contrôle permanents aux niveaux des routes, outre la mobilisation des équipes de sécurité dans les régions rurales.

L'organisation agricole a réitéré l'appel à prendre des mesures répressives pour faire face au phénomène de contrebande de moutons, lequel phénomène porte préjudice au système de production locale et menace les sources de revenus des agriculteurs.

Durant les années précédentes et en prévision de Aid El Idha, les autorités ont eu recours à l'importation de moutons et ou des viandes de l'étranger.