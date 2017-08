Tunisie: Le gouvernement s'engage à respecter les accords conclus avec le Snjt

Accompagné du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense nationale et du ministre de… Plus »

- Etablir une vision claire sur l'organisation des activités des sociétés de production TV, en s'inspirant des normes internationales et de concert avec les représentants de la profession et les départements ministériels concernés,

Cette réduction sera opérée à partir de 2017. Six mois de gratuité seront accordés aux établissements de presse concernés avec rééchelonnement de leurs dettes auprès de l'Office national de la télédiffusion sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, après étude et soustraction des pénalités de retard :

- Instaurer la gouvernance de la publicité publique pour la presse écrite et électronique par la création d'une commission fixant les critères d'octroi de la publicité et d'une autre commission pour l'octroi et la distribution de la publicité,

Le chef du gouvernement qui a rencontré, dans la journée, le bureau exécutif du syndicat, s'est engagé à mettre en œuvre le projet de logement des journalistes dans les plus brefs délais et d'appliquer la décision relative à l'octroi aux journalistes de 5% des recettes de la publicité dans le cadre de la prochaine loi de finances.

