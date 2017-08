Tunisie: Bien commencer

Accompagné du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense nationale et du ministre de… Plus »

Seule donc la victoire pour le CSS aujourd'hui pourrait lui permettre de rester dans la course pour le titre, en attendant le second match dans le tour préliminaire qui l'opposera à l'autre équipe saoudienne, «El Watani», vendredi prochain.

Le match d'aujourd'hui est de gros calibre. C'est certain. Mais, ce qui préoccupe le plus l'entraîneur Da Mota c'est l'absence de son gardien titulaire Rami Jridi. Ce dernier, quoique faisant partie de la délégation qui a effectué le déplacement pour Tabouk, n'est pas encore au top de ses moyens pour des raisons de santé. Son incorporation parmi les rentrants n'est pas sûre tout comme celle de l'excentré international, Hamza Methlouthi, qui vient juste de célébrer son mariage. Le joueur a rejoint hier mardi le groupe. Mais son degré de forme actuellement n'est pas rassurant...

L'occasion était propice aux «Noir et Blanc», avec à leur tête le Portugais José Da Mota, de suivre avec une attention particulière le match, et de prendre surtout une idée exhaustive sur les dispositions de leur adversaire de ce soir.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.