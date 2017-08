Tunisie: Cap sur la France...

Malgré la qualification, on a pu quand même déceler maintes faiblesses. Ce n'est pas encore l'équipe qui convainc. Palma essaye de se démarquer de son prédecesseur Adel Tlatli qui a passé 12 ans en sélection et qui a quitté après avoir échoué à aider son équipe à gagner l'Afrobasket.

Palma a-t-il réussi à assurer la transition ? Il faudra attendre, mais deux points retiennent l'attention dans le parcours de la sélection sous la conduite de Palma.

D'abord, c'est un monsieur «cassant» au vrai sens au terme qui aime exercer son autorité auprès de ses joueurs (et là il rejoint son prédécesseur). Deuxième point, Palma n'a pas effectué un changement par rapport au passé.

Il travaille avec la même équipe qui a joué l'Afrobasket. C'est un conservateur qui ne croit pas beaucoup dans le rajeunissement ou dans la «cohabitation» des jeunes et moins jeunes. Pour lui, la carte expérience et les résultats comptent le plus.

Pas de surprises pour la liste des joueurs qu'il utilisera contre la France ce samedi. Deux joueurs sauteront, mais le plus important sera de voir le comportement de la sélection contre un ténor comme la France. C'est un test grandeur nature où nous n'avons pas le droit de jouer mal ou de paraître dans une mauvaise posture. Il faudra essayer de jouer d'égal à égal et de montrer des signes d'amélioration.

Sélection U16 : loin du requis !

La dernière prestation de la sélection U16 (cadets) au championnat d'Afrique à l'Ile Maurice n'a pas été très convaincante, franchement. Pour la sélection la plus importante après la première, se classer quatrième sur 8 sélections et surtout perdre sur un effrayant écart de 41 points devant l'Egypte en demi-finale n'est pas quelque chose de rassurant.

Le problème n'est pas la défaite en elle-même, mais la manière. Il n'est pas permis pour une sélection cadette qui représente l'avenir de perdre contre un adversaire direct sur un écart aussi humiliant.

De plus, la sélection U16, conduite par le duo Walid Zrida-Khélil Ben Ameur, n'a pu se racheter face à l'Algérie au match du classement pour la 3e place. Deux défaites alarmantes et le temps de faire le bilan et de prendre les décisions qui s'imposent. En tout cas, ce n'est pas de la bonne graine d'après les résultats !