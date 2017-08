Togo: La LTDE sépare le vrai de l'ivrai

Refus de servir d'antichambre à quelque parti politique que ce soit, et refus de laisser place à la corruption dans ces rangs, ce sont là deux éléments qui ont nécessité une refonte de l'instance dirigeante de la LTDE (Ligue togolaise des Etudiants).

En fait, en conférence de presse ce mercredi matinà Lomé, ce regrouoement de défence des intérêts des étudiants a rendu public une nouvelle composition de son bureau.

Ainsi,si le président, Foly Satchivi reste en poste, son vice-président jusqu'alors, Franco Messan Eklou, se voit écarter et ceci du fait de son rapprochement avec l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement).

« J'ai toujours dit que notre association n'est ni de près, ni de loin liée à aucun parti politique. Mais nous avons découvert que l'ancien vice-président était parti personnellement voir l'Alliance nationale pour le changement au nom du bureau exécutif.

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisqu'il a entre-temps abandonné son poste », a déclaré M. Satchivi pour justifier l'éviction de son vice-président.

Celui-ci est remplacé à pieds levé par BasileAménuvévé, jusqu'alirs, Secrétaire général de la LTDE. Dans la nouvelle équipe de direction de 21 personnes dont une fille en la personne de Parius Dédévi Ekoué (Trésorière générale), le Secrétariat général, est désormais occupé par Etsè Koudjo Dzidula.

Autre raison évoquée au cours de cette rencontre avec la presse, une soi-disante "tentative de corruption" de certains membres du bureau exécutif de la LTDE, par les autorités universitaires. Ce qui est mal vu par le président dee la Ligue qui a indiqué, "Nous ne pouvons pas avoir parmi nous des gens qui travaillent avec les autorités universitaires".

Et enfin, derrière raison de cette recomposition du bureau, il y a une projection dans le futur qui fait dire à la LTDE que "la lutte pour une école de qualité au Togo sera très dure", et donc, pour faire face à ce combat qui sera âpres, il urge de mettre en place un nouveau bureau.

En se référant à la déclaration liminaire de la cette conférence de presse, on ne serait pas dans le faux en s'interrigeant sur ce que sera la prochaine année universitaire. En tout pour Satchivi et ses collègues qui disent sont déçus de ce que malgré les mutiples promesses, la troisième tranche d'aides et bourses peine toujours à être effective, il n'y a qu'une seule alternative, "passer à la vitesse supérieure" au cas où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nicoué Broohm et la première responsable de la Direction des bourses et stages (DBS) ne s'inscrivent pas dans la voie d'une sortie de la 3ème tranche.

Quant à l'autre champs de bataille sur lequel on retrouvera la LTDE, c'est celui de l'augmentation des allocations d'aide et les bourses pour qu'elles soient respectivement portées à 20.000 F cfa et 30.000 F cfa.