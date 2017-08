Congo-Kinshasa: Gaël Kakuta - Le Congolais (RDC) se rapproche d'Amiens

Ancien international Espoirs français Gaël Kakuta, qui est passé notamment par Chelsea, va retrouver la France. Le milieu congolais de 26 ans est sur le point de quitter le Hebei Fortune en Chine pour rejoindre Amiens, nouveau promu en Ligue 1.

Deux semaines après avoir officialisé l'arrivée de Gaël Kakuta à Amiens, l'attaquant n'a toujours pas signé en France. La cause, un imbroglio administratif avec son ancienne équipe, l'Hebei China Fortune. En effet, le joueur avait résilié son contrat sans que le nouveau Président du club chinois ne soit mis au courant... Ce dernier avait donc volontairement oublié un document dans le dossier. Mais selon L'Equipe, l'imbroglio administratif entre Amiens et l'Hebei China Fortune au sujet de Gaël Kakuta (26 ans) se rapproche de son dénouement. Depuis plusieurs jours, Amiens négocie donc un prêt. Les deux parties se sont fortement rapprochées ces dernières heures au point d »être proche d'un accord de principe, pour un prêt payant d'un an.

Gaël Kakuta qui avait opté pour les Léopards a connu sa première sélection avec la RDC en 2017 lors d'un match amical contre le Kenya et inscrit son premier but. Prêté au club espagnol du Deportivo La Corogne en janvier dernier, il a largement contribué à son maintien en Liga. De retour en Ligue 1, après Dijon en 2012, le milieu offensif, 26 ans, a été considéré comme une pépite du football. Avec Chelsea, face à l'APOEL Nicosie en 2009, il avait été le plus jeune joueur du club à débuter une rencontre de Ligue des champions à 18 ans, 5 mois et 17 jours.