Congo-Kinshasa: Clôture de l'année académique 2016 - 2017 - L'Université Catholique du Congo honore ses 364 lauréats

«Tout est bien qui finit bien. » Sur presque toute l'étendue de la vaste République démocratique du Congo, une grande effervescence a régné lors des différentes cérémonies de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2016 - 2017, en cette matinée du lundi 31 juillet 2017.

Dans la ville province de Kinshasa, la prestigieuse Université Catholique du Congo (UCC) n'a pas dérogé à la règle parce que, sous la houlette du comité de gestion dirigé de main de maître par le Professeur Abbé Léonard Santedi, une émouvante et mémorable cérémonie y a mis à l'honneur des nombreux lauréats issus des facultés de Théologie, Philosophie, Droit Canonique, Economie et Développement, Communications Sociales, Droit, Sciences Politiques, et du département d'Agrégation.

« L'année académique 2016 - 2017 que nous avions courageusement amorcée depuis le 15 octobre 2016 s'achève sur une note bien positive, et ce, sans aucun incident majeur. Cette année académique, notre communauté universitaire a fonctionné avec 68 Professeurs à temps plein, 15 Professeurs à mi-temps et 69 Professeurs à temps partiel, 31 Assistants, 5 Chargés de cours, 88Administratifs et 4.200 étudiants. Certes, en comparant ces effectifs à ceux de certaines universités dans notre pays, on pourrait dire que l'UCC n'est pas une grande université en taille, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'étudiants. Mais, disons-le, non multa sed multum, ce n'est pas la quantité qui compte à l'UCC ; c'est plutôt la qualité. Et l'UCC est effectivement une grande université en qualité, parce qu'elle est très appréciée pour l'idéal éducatif qu'elle propose aux étudiants, pour le respect de son calendrier académique et pour la qualité des diplômés qu'elle livre sur le marché de l'emploi. »

Ces mots ont été prononcés par le Recteur de l'UCC, Léonard Santedi, à cette marquante occasion en présence des hôtes de marque dont l'Evêque auxiliaire de Kinshasa, Jean-Pierre Kwambamba, le Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), l'Abbé Donatien Nshole, le représentant du Nonce apostolique en RDC, et aussi des membres du corps académique et scientifique, du personnel administratif, technique et ouvrier, des étudiantes et étudiants de l'UCC de même d'une multitude de membres de familles des lauréats qui ont bondé aussi bien l'amphithéâtre principal que le site du campus situé sur avenue de l'Université n°2 dans la commune de Limete.

Cette année académique finissant, cette Alma Matera diplômé 364 étudiantes et étudiants dont 172 en Licence, 145 en Master, 33 en Agrégation, 4 en DEA, et 10 Docteurs. Cet heureux événement a été agrémenté, de bout en bout, par la magnifique chorale de cette institution universitaire qui a pour devise « Lumen super flumen » c'est-à-dire une lumière qui surplombe le fleuve, scintillant dans le ciel ombrageux de notre pays, la RDC, pour éclairer notre société et lui apporter des jeunes pétris de science, de culture et d'humanité ; bref, une vraie université, au service de l'Eglise catholique et de la nation congolaise. Aussi l'UCC met-elle un accent particulier non seulement sur les valeurs intellectuelles et scientifiques mais surtout les valeurs éthiques et chrétiennes dans ce monde en perdition. L'icône planétaire Nelson Mandela, d'heureuse mémoire, n'avait-il pas déclaré : « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde » ?

Dans son allocution, l'Abbé Recteur Santedia annoncé au public la création prochaine de trois autres facultés, à savoir : Médecine ; Psychologie et Science de l'Education ; Ecole d'Ingénieur civil. Dès la rentrée académique 2017 - 2018, l'Ecole de Management sera mise sur pied. « L'UCC - School of Management est une initiative audacieuse qui vise entre autres : la préparation des cadres dotés d'outils pratiques de management, initiés aux aptitudes d'un leadership axé sur les résultats, engagés en vue de l'exemplarité en matière d'éthique. », a mis en exergue ce brillant orateur selon qui, l'UCC ne forme pas simplement des demandeurs d'emplois mais aussi des créateurs d'emplois. C'est dans cette optique, a également indiqué le Recteur, que le Ministre national de la Fonction Publique, le Professeur Michel Bongongo, a choisi le site de Limete l'UCC pour donner le go du processus de recrutement de 1.000 jeunes licenciés au sein de l'Administration Publique, ce mercredi 2 août 2017. Il sied de signaler que cette Alma Mater dispose d'un autre site, encore plus vaste, à Mont-Ngafula.

Ensuite, un à un, les Doyens des facultés (Théologie, Philosophie, Droit Canonique, Economie et Développement, Communications Sociales, Droit, Sciences Politiques, et du département d'Agrégation) ont procédé à la proclamation des lauréats sous un tonnerre d'applaudissements. Et à chacun de ces 364 heureux promus, le Professeur Abbé Léonard Santedi, entouré de son staff dont le Secrétaire Général Académique Jean Onaotsho, a conféré des grades académiques respectifs après leur avoir adressé ses vives, vibrantes, vivantes et vivifiantes félicitations. Les 10 nouveaux Docteurs ont, particulièrement, eu droit à la marque d'estime et aux ovations nourries de leurs pairs Professeurs et de l'assistance. C'était l'apothéose accompagnée par le chef-d'œuvre « Alléluia »entonné avec maestria par la chorale de l'UCC. S'adressant aux lauréats, le Recteur Santedi a martelé que ceux-ci doivent être, au quotidien de leur vie, cette véritable lumen super flumen qui prêche par l'exemple d'une vie intègre, teintée des valeurs intellectuelles, humaines, éthiques et spirituelles acquises durant leur passage à l'Université Catholique du Congo.

Comme au début, cette grande manifestation qui restera gravée dans les annales académiques, s'est achevée par la bénédiction de Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba et dans une ambiance très conviviale, bon enfant... ; bref, une fête totale immortalisée par une multitude de photos de famille et de selfies. Vivement la rentrée académique 2017 - 2018 !