Mali: Ligue 1 - Monaco s'offre l'espoir Adama Diakhaby

Comme à son habitude, le vice-président Vadim Vasilyev a lui aussi glissé quelques mots : « Adama Diakhaby est un jeune joueur très prometteur qui a déjà évolué une saison en Ligue 1. C'est un élément rapide et technique capable de faire la différence. Ses qualités et son profil s'inscrivent parfaitement dans notre projet. Nous sommes convaincus qu'il s'intégrera parfaitement au sein de notre groupe pour développer tout son potentiel. »

Le joueur s'est exprimé sur son transfert au micro du site officiel de l'AS Monaco : « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Monaco, un club avec un projet sportif très ambitieux qui fait beaucoup jouer les jeunes joueurs. Je suis ici pour montrer mes qualités et progresser le plus possible. »

