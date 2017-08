Cameroun: CAN 2019 - Déjà en retard, le pays engage la course contre la montre

Le Cameroun accueillera l'Afrique du football en 2019. Ainsi a décidé en janvier 2014 la Confédération africaine de football. La joie suscitée par cette attribution qui donne au pays de Roger Milla la possibilité d'accueillir pour la deuxième fois en l'espace de 47 ans cet événement d'envergure a cédé la place à l'inquiétude 3 ans après. Pas grand-chose n'a été fait depuis cette année-là. Beaucoup d'infrastructures sont encore à construire ou à rénover. La décision de faire passer le nombre des participants de 16 à 24 complique les choses pour le Cameroun. Même si la Fédération camerounaise de football et le gouvernement assurent que

tout sera prêt à temps...

« Yes we can ». Comme Barack Obama au moment de solliciter pour la première fois le vote des électeurs américains, les responsables camerounais croient être capables de relever le défi CAN 2019. Ils l'ont dit à deux reprises ces dernières semaines. A différentes occasions. En faisant fi des contraintes contextuelles. A moins de 24 mois de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations de football masculin les autorités politiques et la Fédération camerounaise de football jurent que « l'Afrique en miniature » -comme on surnomme encore leur pays- sera prête le moment venu. Elles ne semblent même pas ébranlées par le cahier de charges rendu épais par le passage de 16 à 24 équipes qui sera expérimenté chez elles.

Lorsque la presse camerounaise exprime des inquiétudes à la suite des paroles pessimistes de Patrick Mboma dans une interview, l'ambassadrice d'Italie au Cameroun venue en soutien à Piccini l'entreprise italienne chargée de bâtir le deuxième grand stade de la capitale Yaoundé donne un point de presse le 17 juillet 2017 pour rassurer l'opinion. Samuela Isopi qualifie de «totalement fausses » des informations qui circulent au sujet de cette société. Intervenant après la diplomate, ses responsables expliquent la différence entre matériau « provisoire » et « préfabriqué » pour dire l'avantage de ce dernier dans la construction du stade Paul Biya. Avec ce type de technologie on gagne du temps vu qu'on est en retard. «La construction du stade se fera dans les délais », promettent en chœur les ingénieurs de Piccini et Madame Isopi.

Pas de panique !

Le ministre des sports et de l'éducation physique lui emboîte le pas le lendemain. Dans une salle des conférences du stade Ahmadou Ahidjo où nombre de ses collègues du gouvernement ont pris place Pierre Ismael Bidoung Mkpatt informe, donne des assurances, dément. « Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que, malgré les contraintes liées à l'adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le gouvernement est totalement engagé, sous la très haute impulsion du président de la République, et la coordination du premier ministre, à remplir le cahier de charges de la Confédération africaine de football », dit le ministre dans sa déclaration à la presse.

Le ministère des sports et de l'éducation physique et la Fédération camerounaise de football gardent le même flegme et la même sérénité apparents lorsque la Confédération africaine de football décide de tout chambouler. Tombi à Roko, celui qui fait office de président de la Fédération qu'en tant que locomotive du football africain, « la meilleure manière pour (eux) de soutenir la vision du nouveau président de la CAF, c'est d'accepter ce nouveau format et ses nouvelles dates. Et, c'est un défi largement à la portée du Cameroun, qui est un grand pays », réagit-il alors. Leurs émissaires écument les plateaux de télévision, investissent les

colonnes des journaux et les studios radios pour clamer qu'il n'y a pas le feu et que le Cameroun organisera bien sa Coupe d'Afrique des nations. L'on commence par marteler que les six mois de rallonge qu'offre le report de la CAN de janvier-février à juin-juillet vont laisser encore plus de temps aux travaux de construction et autres préparatifs. L'on mentionne que le passage de 4 à 6 sites de compétitions n'est pas un problème.

L'habitude du retard

Ceux qui le disent soutiennent que dans son plan le Cameroun avait prévu 7 sites et 5 stades (Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Limbe) sont déjà disponibles. Cet argument est partagé par l'ancien journaliste sportif camerounais Abel Mbengue, rentré au bercail dans les bagages d'Issa Hayatou. « Avec la technologie qui a évolué, le Cameroun est capable d'avoir les 6 sites exigés par la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir 24 équipes ». Il précise que la CAF exige 6 sites et pas 6 villes pour accueillir la compétition. « Les villes de Douala et Yaoundé pourront abriter chacune 2 sites », fait savoir l'ancien chef de presse de la CAF. Les mêmes assurances sont données quant il s'agit des infrastructures routières, hôtelières et sanitaires. C'est une course contre la montre qui est engagée. Elle oblige le Cameroun à tenter de rattraper un retard occasionné par l'impréparation qui semble devenu une seconde nature chez les responsables de ce pays.

Ce fut le cas notamment lors de la dernière édition de la CAN féminine. Il avait fallu déplacer de plus d'un mois la date du début de la compétition. Officiellement à cause de la saison des pluies même si tout le monde savait que c'était le fait du retard accusé dans la préparation de cette épreuve. Le ministre Bidoung Mkpatt avait dû courir après les entreprises contractantes et menacer de retirer les marchés qui leur avaient été attribués pour qu'elles se mettent au travail. Par chance la mission d'inspection de la CAF avait n'avait pas distribué de mauvais points au Cameroun. Les stades d'entraînements avaient été construits au pas de course. La réhabilitation du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé n'a pas été achevée. Les travaux sur certains pans de l'édifice continuaient même pendant le tournoi.

L'histoire se répète pour la CAN masculine. Le sommeil semble s'être emparé des pouvoirs publics depuis l'attribution de son organisation au Cameroun en janvier 2014. Il s'est écoulé un peu plus de trois bonnes années depuis sans que rien ne soit fait à part trouver et changer le site du futur stade de la capitale économique, Douala. Des critiques pensent que ce temps aurait pu être mis à profit pour construire toutes ces choses que l'on se précipite pour réaliser aujourd'hui. Il s'en trouve pour dire par exemple que l'on ne pourra pas bâtir les hôtels 5 étoiles qu'exige la CAF ou adapter ceux qui existent à leurs exigences. Ou encore qu'il sera impossible de doter d'une voirie digne de ce nom le site CAN que constitue la localité de Bafoussam.

Une CAN pas utile ?

Au moment de quitter cette cité le 17 juillet dernier, le journaliste camerounais Jean-Bruno Tagne trouvait que le chef-lieu de la région de l'Ouest a encore des allures de « village ». « Je ne connais pas très bien cette ville. Mais c'est un village ! Ça ne ressemble pas du tout à une ville. Et dire que c'est dans cette ville-là qu'on va accueillir une Coupe d'Afrique des nations ? Non ce n'est pas possible ! Quand vous regardez la route qui relie Yaoundé et Bafoussam, c'est un scandale absolu ! », s'indignait notre confrère au moment de quitter la ville. Les inquiétudes enflent lorsque l'on ajoute la réhabilitation des infrastructures à l'instar du stade de la Réunification ou Mbappé Leppé qui tardent à commencer à Douala. Forts de ce constat certains Camerounais choisissent de demander aux autorités de leur pays de renoncer à cette CAN.

Ils voient en la CAN une compétition qui va poser encore plus de problèmes aux finances publiques. Le coût jugé énorme des stades de Japoma (à Douala) et Olembé (à Yaoundé) d'environ 300 milliards de Francs CFA reste en travers de la gorge de beaucoup au sein de l'opinion publique. L'on met avant le récent prêt d'un montant presque égal accordé par le Fonds monétaire international (FMI) au Cameroun, les quatre élections que le pays doit organiser l'année prochaine, le financement de la guerre contre les terroristes de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Ces arguments sont parmi ceux que brandissent l'analyste sportif Charles Mongue Mouyeme. « Ne serait-il pas plus intelligent de surseoir à l'organisation de cet événement en 2019 et se donner ainsi le temps qu'il faut pour achever (en procédant à des redimensionnements) les infrastructures dont la construction est engagée ? », s'interroge-t-il.