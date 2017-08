Madagascar: Le monologue du naïf

Il en est de même pour un défenseur des intérêts de la population de Mahabako qui s'est dressé contre l'exploitation illicite des mines par des Chinois. Il aurait pu éviter d'être sauvagement tué chez lui. Finalement, le naïf se rend compte que la liste est finalement longue. Tous ces gens qui ont eu des choses à dire et qui ne le peuvent plus, d'une manière ou d'une autre.

Elle a touché les célébrités du monde musical et maintenant elle passe dans le registre des personnalités politiques. Le naïf continu son monologue en se disant qu'à ce rythme, la mort nous servira enfin en assainissant l'échiquier politique avant les élections. Mais il faut croire qu'elle est encore plus minutieuse que l'on ne le pense. Dans cette masse des politiciens, elle choisit d'abord de s'attaquer à la liste des opposants.

On nous qualifiait de « mauvaises langues » quand on invoquait la dame à la faux pour mettre dans sa liste une certaine catégorie de personnes dirigeantes dans ce pays. Mais depuis quelques jours, le naïf reprend courage et se dit qu'elle n'a qu'à continuer ce bon boulot et que peut-être, le pays se portera bien et très bientôt. Mais elle est quand même méticuleuse cette mort-là, elle travaille par secteur socio-professionnel.

