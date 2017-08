Tunisie: Un tourisme qui raconte une histoire

Affronter enfin la crise structurelle

Notre tourisme de masse, essentiellement balnéaire, a peu à peu vu régresser l'éventail de sa clientèle vers des catégories moins aisées au pouvoir d'achat limité, ce qui a affecté la rentabilité et la solvabilité de plus en plus d'unités hôtelières initialement conçues dans un standing supérieur et un volume d'investissement conséquent.

Cette baisse de standing et de pouvoir d'achat de notre clientèle hôtelière a eu de multiples conséquences au niveau de la rentabilité des hôtels et de leur type de gestion qui entraînera une détérioration de la qualité du service et du niveau de qualification du personnel.

Un tourisme paupérisé

Car la suppression des repas servis à table puis le «all inclusive» ont conduit à la perte définitive d'une certaine clientèle exigeante et des tour-opérateurs auxquels recourt cette catégorie avide de circuits complémentaires, de restauration gastronomique, de massages médicalisés, de cures de thalassothérapie, d'achats de tapis et autres produits d'artisanat, et de promenades en mer....

De ce fait, notre tourisme a graduellement enregistré un manque à gagner fort préjudiciable et une continuelle baisse de standing, lesquels ont affecté son attractivité à l'égard de ses marchés traditionnels et la trésorerie de ses hôteliers, alors que la destination Tunisie était courue et très prometteuse durant plusieurs décennies.

Le balnéaire et le standing

Avant la révolution, les analystes ont eu coutume d'accuser de tous les maux le balnéaire et le tourisme de masse, mais est-ce notre faute si nos plages et notre soleil brillant attirent riches et pauvres. Des catégories qui, toutes, ont besoin d'être choyées et qui, si on leur fournissait la qualité et la «diversité» requises, quitteraient leurs luxueux hôtels et leurs plages «privées» pour découvrir la Tunisie, ses innombrables sites, sa riche histoire plusieurs fois millénaire et son peuple métissé ouvert aux civilisations, aux échanges et à l'universalité, tout en restant lui-même.

La diversification de notre tourisme, tant louée depuis de trop longues années mais sans suite, est pourtant à notre portée. Elle ne réside pas dans l'abandon du balnéaire qui est un acquis à revaloriser. Elle exige que nous placions la valeur tourisme au centre de notre vécu et que nous mettions le tourisme au service de la promotion de notre culture, de notre histoire et de notre géographie, tout en en faisant profiter l'image et l'attractivité du pays ainsi que tous les volets de notre économie nationale.

Promouvoir notre terroir

Sommes-nous en train de promouvoir nos produits du terroir, nos prestigieux sites archéologiques, nos îles pittoresques et nos oasis luxuriantes ? Nos hôtels font-ils la promotion de notre huile d'olive si prisée, proposent-ils en guise de «cocktail de bienvenue» notre jus d'orange naturel, mettent-ils en évidence nos célèbres «maltaises de Tunisie», parlent-ils de nos nombreuses variétés de couscous, de notre lablabi, du casse-croûte tunisien, du borghol, de la « douida mormiya», de la mloukhia, des banadhij, des bricks dannouni, du barkoukech, des mlaoui, de deglat ennour ? Avez-vous jamais eu affaire dans nos hôtels à un authentique kharouf fil golla ou un succulent mosli allouche? Trop rarement, car les petits budgets ne le permettent plus.

Un tourisme intégré 100% tunisien

Nous avons besoin d'un tourisme intégré marqué de notre culture et de nos spécificités propres, un tourisme authentiquement tunisien qui raconte une histoire, la nôtre. Et cette histoire existe dans nos maisons, nos monuments, nos ruines, nos souks, nos hammams, nos plages et nos sites.

Cette histoire veut se raconter de manière fidèle pour charmer nos hôtes, eux qui viennent pour le dépaysement et à notre rencontre.

Et cette histoire, nos jeunes de toutes les régions veulent la connaître et la raconter. Or, parmi ces jeunes, de très nombreux chômeurs diplômés de différentes spécialités pourraient rêver de vivre d'un tourisme intelligent qui ne dit pas encore son nom, qui impliquerait tous les Tunisiens et mettrait en valeur l'ensemble de notre patrimoine dans toutes les régions du pays.

Faire confiance aux jeunes des régions

Avec pour conditions de faire confiance aux jeunes compétences insoupçonnées qu'on débarrasserait des entraves bureaucratiques et des scellés qui cloîtrent nos monuments délaissés, nos sites archéologiques à la merci des vandales, nos îles inexplorées, nos oasis sous-exploitées et nos paysages de rêve que l'on a cachés aux touristes. Autant de tout petits projets qui feraient le bonheur des jeunes promoteurs et permettraient une réelle intégration du tourisme dans la vie des Tunisiens, la promotion d'un tourisme intérieur formateur et instructif et le lancement d'une ébauche de tourisme intelligent et attachant pouvant effectivement impliquer diverses catégories de touristes de toutes les contrées. Ceux-là qui financeront une telle vision innovante dépassant le tourisme strictement hôtelier pour, en définitive, le remettre en selle et le sauver.