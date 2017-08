Tunisie: En quête d'un buteur patenté

Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés avec l'appui de l'Armée nationale,… Plus »

Il table par ailleurs sur des recettes de l'ordre de 250 mille dinars rapportés par la billetterie. Or, le quota actuel de 1000 spectateurs ne répond plus aux besoins. Le bureau de Jalel Ben Aissa espère obtenir un quota de 8000 spectateurs afin de pouvoir atteindre les recettes espérées.

Le coach Mohamed Kouki va s'employer à améliorer l'efficacité offensive durant les deux semaines qui restent avant les trois coups du championnat. Un seul but face à Zarzis, aucun but aussi bien contre le CAB que l'ESM, le bilan de l'attaque n'est pas très reluisant. Les quatre buts inscrits contre les divisionnaires de Soliman ne signifient pas grand-chose. Il est clair qu'il manque aux Stadistes le buteur de métier, un véritable killer que ne peuvent être ni Ahmed Hosni ni Slim Jedaied.

Le ST a déjà réalisé deux nuls contre l'Etoile Sportive de Métlaoui (0-0) et le Club Athlétique Bizertin (0-0), et battu l'Avenir Sportif de Soliman (4-0).

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.