Tunisie: Le 3-5-2, une machine à presser ?

Le CA a évolué en 3-5-2 avec le trident Agrebi-Hammami-Jaziri dans l'axe. Rappelons que Agrebi est un latéral de formation.

Et, Sami Hammami, ex-sociétaire de l'AS Hammamet, n'a pratiquement jamais percé la saison passée.

Quant à Fakhri Jaziri, l'ex-Cabiste, il confirme sa régularité en défense. Un peu plus haut, Belkhiter a été placé en tant qu'excentré, Abdi a occupé le couloir d'en face, et le tandem Ben Yahia-Anabila a servi d'écran au milieu. Là, on note l'absence de Nader Ghandri pour les raisons que tout le monde connaît.

Ghandri veut mettre les voiles et le CA veut le garder (liste africaine oblige). En attaque, Brahim Chenihi, Saber Khelifa et Fabrice Ondama ont débuté la rencontre sur le front clubiste.

Là, une remarque s'impose. Tel qu'aligné en première période, le onze clubiste tiendrait déjà son trio d'étrangers sur le terrain.

Et si Ondama, Belkhiter et Chenihi sont finalement choisis par Marco Simone, alors, Lartey en ferait forcément les frais.

Sachant qu'Anabila pourrait renforcer le groupe des élites, Ondama est donc le seul renfort jusque-là ! Trop léger mais le mercato n'est pas encore achevé. Rappelons aussi que volet départs, Farouk Ben Mustapha, Ghandri, Kader Oueslati et peut-être Meniaoui et Rusike ne sont plus là. Pour revenir au test de lundi, c'est Atef Dkhlili qui a débuté le match dans les cages. Seif Charfi l'a relevé en seconde période. Marco Simone a d'ailleurs chambardé toute l'équipe en deuxième mi-temps. Il a lancé Charfi, Kchok, Tka, Lartey, Ifa, Dkhilali, Ayedi, Hadded, Oussama Darragi, Zemzmi et Ounallah.

Coulissement du bloc-équipe

Volet profil du jeu, là, on note que le harcèlement clubiste est mis en scène par le coulissement du bloc équipe. Ce qui a forcé l'adversaire, démuni de relance courte, à jouer long.

Toujours lors du second half, une heure de jeu et voilà que les Algériens réduisant la marque suite à un erreur de placement sur corner. Puis, le CA a tenté de reprendre l'avantage par Ghazi Ayadi dont le heading a failli faire mouche. Vers la fin, le milieu clubiste a semblé moins entreprenant. A la 75', Simone incorpore Chamakhi, l'Algérien Ben Othman et Seif Jaziri (de retour de prêt de l'USBG). Le CA reprend du poil de la bête par l'intermédiaire de Darragi qui tente de combiner avec Seif Jaziri, en vain.

Seul piston du jeu clubiste, Darragi n'a pu à lui seul tenir le milieu, d'autant que devant, les avants n'ont pas su effectuer le travail requis.