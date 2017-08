Tunisie: 288 jeunes formés et placés dans 7 grandes entreprises en Tunisie

Ainsi donc, ce sont 288 jeunes âgés de moins de 30 ans, de profils et niveaux scolaires différents, qui ont reçu des formations en Soft Skills, techniques de vente, E-Learning, santé et technologies de l'information.

Originaires de Monastir, Sfax, Tunis, Ben Arous, Mahdia, Le Kef, Siliana, Zaghouan, Nabeul, Gafsa, Médenine, Béja, Sousse, Sidi Bouzid, Tozeur, Ariana, Bizerte et Gabès, ces jeunes ont été placés directement auprès de 7 entreprises partenaires implantées à Tunis et dans différentes régions du pays opérant dans plusieurs secteurs, notamment la microfinance, la santé, le secteur bancaire, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie et l'énergie. Ces entreprises sont Enda, Microcred, Wifak Bank, Amen Santé Groupe, Sagemcom, Sopal et Total.

Améliorer l'employabilité des étudiants

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de M. Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, et M. Benjamin Moeling, chargé d'affaires de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Tunisie, ainsi que de plusieurs chefs d'entreprise. Plus de 30 entreprises partenaires d'EFE-Tunisie et ayant participé aux programmes Job Training and Placement du projet «Tunisia Youth Economic Opportunity», soutenu par Mepi, étaient présentes lors de cette 10e cérémonie de remise des certificats.

«La mission d'EFE-Tunisie, avec l'appui du Mepi, fut de former de jeunes tunisiens et de les placer dans plusieurs secteurs et activités, grâce à des partenariats avec des entreprises actives du secteur privé et à des modules de formation innovants, pratiques et adaptés aux besoins du marché. Cette mission a aussi couvert les domaines du soutien à l'entrepreneuriat, notamment dans le cadre du projet de la Banque Africaine de Développement Souk At-Tanmia (2e et 3e édition) et l'employabilité des jeunes dans les universités à travers les centres de carrière», a déclaré Mme Lamia Chaffai, directrice générale d'EFE-Tunisie.

Le projet «Tunisia Youth Economic Opportunity and Civic Engagement», mené par EFE-Tunisie avec le soutien du Mepi, a permis depuis juin 2012 jusqu'à nos jours de former plus de 4.800 jeunes dans des programmes qui visent à améliorer l'employabilité des étudiants, à promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à fournir aux demandeurs d'emploi des formations pour l'emploi suivies par un placement. Ainsi parmi ces jeunes formés à travers tout le pays, 1.226 ont bénéficié du programme «Job Training and Placement» avec un taux de placement enregistré de 85%.

Une formation à l'entrepreneuriat

En outre, d'autres programmes de formation ont été assurés par les experts d'EFE-Tunisie dans le cadre du projet "Tunisia Youth Economic Opportunity and Civic Engagement", soutenu par Mepi. Les programmes ont été répartis comme suit :

- Le programme de formation «Job Training and Placement», qui regroupe les types suivants de formation : Workplace Success, Français professionnel, Force de vente, le Cursus IT et le Cursus techniques de santé. Au total, 1.226 jeunes ont été formés dont plus de 1.100 ont été placés directement dans des postes d'emploi différents dans plus de 30 grandes entreprises partenaires d'EFE-Tunisie réparties sur toute la Tunisie.

- Le programme d'entrepreneuriat vise à préparer les jeunes de 20 à 35 ans à créer leurs propres projets d'entreprises. Ce programme intègre une formation à l'entrepreneuriat «Build your Business», permettant aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires afin d'améliorer leurs idées, de lancer leurs projets, de bien les gérer et de les développer (étude de marché, évaluation des risques financiers, stratégie commerciale, gestion de l'entreprise, ressources humaines et financement du projet) avec un volet accompagnement et coaching individuel pendant 6 mois, pour les projets sélectionnés, en vue de les aider à obtenir des financements et de les mettre en œuvre. EFE-Tunisie, avec son programme «Build Your Business» et ses experts en entrepreneuriat, est le partenaire des éditions 2 et 3 du projet de la Banque Africaine de Développement, «Souk At-Tanmia» qui vise à créer de nouvelles opportunités pour des entrepreneurs mal desservis dans plusieurs régions de la Tunisie en les aidant à créer leurs propres entreprises.

Au total, 557 jeunes ont été formés à l'entrepreneuriat par EFE-Tunisie, dont 200 formés dans le cadre de la troisième édition de «Souk At-Tanmia», lancée en avril 2017. Ces 200 jeunes formés sont en train de suivre l'ensemble des étapes du processus «Souk At-Tanmia» pour boucler leur schéma de financement. En outre, et dans le cadre de la deuxième édition de «Souk At-Tanmia» qui a été lancée en 2014 et suite à la formation Build Your Business d'EFE-Tunisie, 90 entreprises ont été créées juridiquement.

- Le programme de formation «Pathways to Job», destiné aux étudiants, est axé notamment sur les techniques de recherche d'emploi. Le programme comprend deux composantes : Finding a Job is a Job, qui vise à aider les jeunes étudiants à identifier leurs propres compétences et les opportunités du marché de l'emploi, acquérir les techniques de rédaction du CV, améliorer les techniques de recherche d'emploi et développer les techniques pour réussir l'entretien d'embauche, et Intel Youth Entreprise Ideation Camps, des ateliers où des étudiants des universités technologiques se concentrent pour relever les défis du monde réel et tirer profit des opportunités entrepreneuriales, tout en acquérant les compétences et les processus fondamentaux de la pensée innovante.

Les partenaires de ce programme sont les universités de Jendouba, Gafsa, Kairouan, Tunis El Manar, Sfax et l'Iset de Zaghouan avec appui aux centres de développement de carrière. Au total, 3.027 jeunes étudiants ont été formés, dont 78% de sexe féminin.