Tunisie: L'allaitement au sein, fortement recommandé

A l'hôpital «Mongi Slim», à Tunis, la direction de santé de base, en collaboration avec le service de maternité de l'hôpital, a mobilisé toute une équipe pour assurer cette action qui a démarré à 9h00 et qui s'est poursuivie jusqu'à 13h00. «Aujourd'hui, nous célébrons la semaine mondiale de l'allaitement maternel avec une journée porte ouverte qui vise à sensibiliser les mamans, les hommes et le grand public sur les bienfaits de l'allaitement au sein exclusif.

Le taux d'allaitement au sein exclusif a régressé et on est actuellement à seulement 8,5% alors que la mise au sein précoce est estimée à 30,9% », a précisé le médecin, relevant de la direction des soins de santé de base, Mme Sondes Darouiche

L'allaitement au sein exclusif, que des bienfaits

Organisée chaque année du 1er au 7 août, la semaine mondiale de l'allaitement est célébrée dans plus de 170 pays dans le monde afin de promouvoir cette pratique naturelle et sensibiliser sur les bienfaits de l'allaitement naturel pour la santé du nourrisson. L'événement offre l'occasion pour les organisations, les associations, les médias, les hommes et les femmes dans le monde entier de soutenir et protéger l'allaitement maternel.

«L'allaitement maternel a d'innombrables bienfaits sur la santé de la femme tout d'abord comme il facilite le bon rétablissement de la mère et lui évite le risque hémorragique. Il prévient aussi le cancer du sein... L'impact sur la santé du bébé est également bénéfique. L'allaitement prévient les allergies respiratoires et cutanées, l'allergie au lait de vache, favorise l'immunité du nouveau-né et prévient le risque d'obésité chez le bébé et l'enfant», note encore le médecin.

Le médecin et coordinatrice du programme national de promotion de l'allaitement maternel a ajouté à la fin que les avantages de l'allaitement maternel ne se limitent pas uniquement en matière de santé. Loin de là, l'allaitement maternel a aussi des avantages socio-économiques, puisque le lait maternel est tout d'abord gratuit et participe à la protection de l'environnement vu qu'il limite le risque de pollution causée par les déchets (biberons, tétines jetées).

«L'allaitement maternel de première heure te protège et protège ton enfant efficacement», tel est le slogan à diffuser lors de la journée porte ouverte organisée en collaboration avec le service de maternité. Sachant que plusieurs autres manifestations dans d'autres régions seront organisées à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel.

Ensemble protégeons l'allaitement, loin des conflits d'intérêts

Sur le plan mondial, cette année, la campagne de sensibilisation aura pour slogan «Ensemble, protégeons l'allaitement, loin des conflits d'intérêts». Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'allaitement maternel est essentiel à la réalisation de bon nombre d'objectifs de développement durable. Cette pratique contribue à améliorer la nutrition, prévenir la mortalité infantile et réduire le risque de maladies non transmissibles, favorise le développement cognitif et l'éducation ... .

Toujours selon le site de l'OMS, l'allaitement maternel contribue également à mettre fin à la pauvreté, à promouvoir la croissance économique et à réduire les inégalités. D'ailleurs, cette année, l'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans.