Tunisie: Les meilleurs, Machani et Chaâlali

Deux joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis figurent dans l'équipe type du premier tour du Championnat arabe des clubs 2017. Ces deux joueurs sont Ali Machani et Ghailane Chaâlali.

Deux autres joueurs d'Al Ahly, d'Al Faiçaly, d'Al Hilal et du FUS Rabat ont également figuré dans cette formation type.

Riadh Bennour : «Le FUS Rabat est tactiquement fort»

Le président de la section football de l'Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a déclaré qu'il aurait aimé ne pas affronter une équipe nord-africaine lors de la demi-finale du championnat arabe des clubs champions : «Les quatre équipes qui se sont qualifiées sont d'un très bon niveau. Le FUS Rabat s'est beaucoup amélioré depuis la phase de poules de la coupe de la CAF. Il faudra se méfier. J'aurais aimé affronter Al Fayçali car les équipes nord-africaines se placent très bien et sont très bonnes sur le plan tactique. Je m'attends à un match serré».

Jenayah : «L'EST veut déstabiliser l'Etoile»

Le directeur exécutif de l'Etoile Sportive du Sahel, Houcine Jenayah, s'est récemment fendu d'une déclaration surprenante à propos de l'EST. Il a déclaré que l'Espérance Sportive de Tunis cherche toujours à causer des problèmes à son club et à le déstabiliser pour avoir un concurrent en moins dans la course aux titres. Il a ajouté que l'ESS sait très bien recruter et que l'EST devrait apprendre à trouver des joueurs au lieu de tenter de recruter ceux de ses concurrents.