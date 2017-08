Afrique: Le pays participe à la réunion des gouverneurs des Banques Africaines

Luanda — Une délégation conduite par la secrétaire d'Etat au budget, Aia-Eza Nacília Gomes da Silva, participe, du 03 au 05 de ce mois, à Gaborone (Botswana), à la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des Banques Centrales Africaines, dénommé "Caucus africain».

Selon un communiqué de presse parvenu mercredi à l'Angop, la rencontre vise à renforcer la voix des représentants du continent sur les questions de développement socio-économique, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Le rencontre qui se déroule sous la devise «La transformation économique et la création d'emplois: une mise au point sur l'agriculture», est une occasion unique pour les dirigeants africains, représentés par leurs ministres des Finances, de la Planification et des gouverneurs des Banques centrales, pour présenter conjointement les préoccupations qui touchent les économies du continent africain, notamment la construction d'infrastructures et l'industrialisation des processus de production.

Le «Caucus africain » à Gaborone devrait aider le pays à affermir ses relations avec les institutions financières internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, en vue de mobiliser le soutien aux besoins financiers du développement du pays.

Pour la réunion, sont prévus six sous-thèmes, qui analyseront les questions liées à la «politique budgétaire pour soutenir la transformation agricole en Afrique, le rôle du secteur privé pour le développement technologique de l'agriculture, les chaînes de valeur agricole et la création d'emplois durables pour les jeunes et femmes, et l'approfondissement et l'inclusion financière pour appuyer le développement de l'agriculture.

En plus de la secrétaire d'Etat au Budget, Aia-Eza Nacília Gomes da Silva, la délégation angolaise est intégrée du vice-gouverneur de la Banque Nationale d'Angola, Manuel Dias, des techniciens bancaires et du ministère des Finances.

Créé en 1963, comme Groupe africain de Gouverneurs du Groupe Banque mondiale et du FMI, le Caucus est un forum de consultation des 54 pays africains pour les réunions du Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

L'Angola a été nommé chef du groupe du Caucus africain en 2015, au cours d'un événement a eu lieu les 3 et 4 septembre 2014, à la Conférence de Khartoum, au Soudan.