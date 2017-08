Angola: Suggestion de création d'un Centre d'Etudes sur Mbanza Kongo

Mbanza Kongo fut, au siècle XVII, la plus importante ville de la Côte occidentale d'Afrique, peuplée de 40.000 habitants (natifs) et de quatre mille européens.

Depuis la fondation du Royaume du Kongo, au siècle XIII, la ville de Mbanza Kongo a été la capitale, le centre politique, économique, social et culturel, siège du Roi et sa cour, et centre des décisions.

Les efforts (politiques, diplomatiques et militaires) déployés par le gouvernement de Luanda, qui ont contribué à l'éradication de l'apartheid, à la proclamation de l'indépendance de la Namibie, à la pacification de l'Angola et de toute la région australe du continent africain, sont autant des raisons qui pourraient servir de fondement sur le projet qui pourrait être soumis à l'UNESCO sur l'histoire de Cuito Cuanavale, a souligné l'ex-ministre de la Culture.

"Tous les pays ayant des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine Culturel s'organisent et créent des structures de support à l'activité touristique qui rapporte. Il nous faut suivre cet exemple. Le Plan de Gestion du Dossier souligne les engagements de l'Etat, pour faire connaître et garantir que la Communauté internationale en jouit", a-t-elle souligné.

L'historienne aborde, dans cet entretien, le Projet Mbanza Kongo, depuis sa conception jusqu'à son approbation à la 41 session du Comité du Patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO organisée en juin 2017 en Pologne. D'après Rosa Cruz, la campagne menée actuellement par le gouvernorat provincial pour attirer des investissements dans cette région, s'intensifiera dans les jours avenir, et le tourisme religieux, scientifique et autre deviendra bientôt une réalité.

