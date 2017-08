Angola: Le pays a besoin d'industrialiser des produits

Les militants, amis et sympathisants du MPLA ont salué mardi lors d'une marche, l'image et la position de… Plus »

Par conséquent, l'Angola continue à appuyer l'institutionnalisation du Fonds de développement régional et la mobilisation des institutions financières comme la Banque africaine de développement pour financer des projets et programmes, a-t-il indiqué.

Kiala Gabriel a considéré l'industrialisation comme la voie la plus sûre pour transformer les produits de base. Selon lui, cette stratégie peut conduire à la création d'emplois, de richesse, à l'épargne de devises, la stabilisation et la complémentarité des économies au sein de la région, ainsi qu'à faciliter les échanges commerciaux interrégionaux et internationaux. Atteindre de tels niveaux exige des coûts.

L'objectif de cette stratégie, a-t-il expliqué, vise à créer plus d'emplois dans la région, à stimuler le développement des pays, à entrer sur le marché mondial et à offrir les produits de la région à d'autres.

