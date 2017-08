Togo: Le sourire de l'Afrique s'entretient

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le site de Koutamakou en pays Tamberma risque de perdre le soutien de l'organisation onusienne et les aides financières qui vont avec. Et ce n'est pas le seul exemple.

Le Togo offre de nombreuses destinations d'un grand intérêt historique et de nature à drainer de nombreux touristes nationaux et étrangers. Mais certains sites parmi les plus spectaculaires ne sont pas entretenus ou tout simplement laissés à l'abandon par l'Etat et les communautés riveraines.

